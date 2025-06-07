Bir dönemin efsane dizisinin çekildiği apartman ile ilgili karar verildi

Türkiye'nin efsanevi dizileri arasında yer alan ve soluksuz 15 yıl boyunca devam eden 'Bizimkiler'in apartmanı ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

İstanbul Kadıköy'de bulunan yarım asırlık Şale Apartmanı'nın geçtiğimiz yıl, kentsel dönüşüme girmesi gündeme geldi.

Apartmandaki daire sahiplerinin bazıları, binanın kentsel dönüşüme girmesini isterken, bazıları güçlendirme yanlısıydı.

Anlaşmazlık nedeniyle apartmanın geleceği muallak bir hal alırken yeni bir karar alındı.

Habertürk'te yer alan habere göre, Şale Apartmanı'nın kentsel dönüşüme girmemesine, güçlendirme çalışmasına gidilmesine karar verildi.

Bu durum da en çok yıllarını Şale Apartmanı'nda geçiren 'Bizimkiler'in oyuncularını ve dizinin hayranlarını sevindirdi.

BİZİMKİLER NEDİR?

Bugay Film ve Ar Ajans yapımı olan Bizimkiler, 1989 ile 2002 yılları arasında 13 yıl boyunca kesintisiz olarak yayımlanmış, Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu aile ve komedi dizilerinden biridir.

15 sezon süren dizi, toplamda 459 bölümle ekranlara veda etti. Bizimkiler, en çok sezon çekilen Türk dizileri arasında ikinci sırada yer almaktadır.