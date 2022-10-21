21 Ekim 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü kanserle mücadele ediyor

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü kanserle mücadele ediyor

Christoph Daum'dan sporseverleri üzecek haber geldi...

Haber Giriş: 21 Ekim 2022 Cuma - 13:54
Takip Et

Bir dönemin efsane hocası Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü kanserle savaşıyor. Daum'dan acı haber geldi

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü kanserle mücadele ediyor
+
Aa
-

Türkiye'de Beşiktaş, Fenerbahçe ve Bursaspor'u çalıştıran, Fenerbahçe ile 2 kez, Beşiktaş ile 1 kez şampiyonluk sevinci yaşayan Christoph Daum, kanser tedavisi gördüğünü açıkladı.Daum, "Size özel bir mesaj vermek istiyorum. Ne yazık ki rutin bir muayenenin bir parçası olarak kanser teşhisi aldığım için son birkaç ay içinde gözlerden uzak yaşadım. Teşhisi öğrendiğimizden beri Prof. Dr. Jürgen Wolf ve CIO Köln ekibinin güvenli ellerindeyim. Tedavi bana çok iyi geldiği için mutluyum." dedi.

"SAYGI DUYUN"
Alman teknik adam, "Beni bilirsiniz. Ben bir savaşçıyım. Bu meydan okumayı tüm iyimserliğimle ve tüm gücümle karşıladım. Bu nedenle, mümkün olan en kısa sürede iyileşmek için mahremiyete ihtiyacım olduğ gerçeğine saygı duymanızı rica ediyorum. Desteğiniz için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.
Son olarak sevenlerine bir mesaj gönderen Daum, "Hepinizi uyarıyorum. Kanser tedavisine zamanında başlayın." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Fakıbaba’nın ardından AKP'de bir ismin istifası daha gündemde! Kulislere yakın isim açıkladı
1
﻿Fakıbaba’nın ardından AKP'de bir ismin istifası daha gündemde! Kulislere yakın isim açıkladı
﻿Fakıbaba’nın ardından AKP'de bir ismin istifası daha gündemde! Kulislere yakın isim açıkladı
﻿Yurt dışından telefon alacaklara kötü haber. Ticaret Bakanlığı tarih vererek duyurdu
2
﻿Yurt dışından telefon alacaklara kötü haber. Ticaret Bakanlığı tarih vererek duyurdu
﻿Yurt dışından telefon alacaklara kötü haber. Ticaret Bakanlığı tarih vererek duyurdu
﻿Gizlice bırakılan ’ceset krokisi’ ‘asılsız’ çıktı denilmişti. 21 yaşındaki kayıp gencin cesedi kanalizasyonda bulundu
3
﻿Gizlice bırakılan ’ceset krokisi’ ‘asılsız’ çıktı denilmişti. 21 yaşındaki kayıp gencin cesedi kanalizasyonda bulundu
﻿Gizlice bırakılan ’ceset krokisi’ ‘asılsız’ çıktı denilmişti. 21 yaşındaki kayıp gencin cesedi kanalizasyonda bulundu
﻿Arka bahçeye izinsiz giren gizli yüzü 166 kişiden 3'ü bulabildi
4
﻿Arka bahçeye izinsiz giren gizli yüzü 166 kişiden 3'ü bulabildi
﻿Arka bahçeye izinsiz giren gizli yüzü 166 kişiden 3'ü bulabildi
﻿CHP'li Veli Ağbaba’dan flaş ‘Burhan Kuzu’ iddiası: Kendi eceliyle ölmedi, öldürüldü
5
﻿CHP'li Veli Ağbaba’dan flaş ‘Burhan Kuzu’ iddiası: Kendi eceliyle ölmedi, öldürüldü
﻿CHP'li Veli Ağbaba’dan flaş ‘Burhan Kuzu’ iddiası: Kendi eceliyle ölmedi, öldürüldü
﻿Van Gölü’ndeki balıkçı tekneleri karaya oturdu
6
﻿Van Gölü’ndeki balıkçı tekneleri karaya oturdu
﻿Van Gölü’ndeki balıkçı tekneleri karaya oturdu
﻿Prof. Özgür Demirtaş'ı kızdıran dolar sorusu. Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrası çılgına döndü
7
﻿Prof. Özgür Demirtaş'ı kızdıran dolar sorusu. Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrası çılgına döndü
﻿Prof. Özgür Demirtaş'ı kızdıran dolar sorusu. Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrası çılgına döndü
﻿Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü kanserle mücadele ediyor
﻿Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü kanserle mücadele ediyor
﻿Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü kanserle mücadele ediyor
﻿‘Sen yaşlısın yapamazsın’ demek yaşlılara büyük hasar veriyor. Uzmanı açıkladı
﻿‘Sen yaşlısın yapamazsın’ demek yaşlılara büyük hasar veriyor. Uzmanı açıkladı
﻿‘Sen yaşlısın yapamazsın’ demek yaşlılara büyük hasar veriyor. Uzmanı açıkladı
﻿Kardeşini bijon anahtarıyla dövdü
﻿Kardeşini bijon anahtarıyla dövdü
﻿Kardeşini bijon anahtarıyla dövdü
﻿İstanbul Halk Ekmek işçi alacak
﻿İstanbul Halk Ekmek işçi alacak
﻿İstanbul Halk Ekmek işçi alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.