Efsane model Bodrum'da...

Bodrum'dan hemen her gün dünyaca ünlü bir ismin fotoğrafı geldi.

Hollywood ünlüleri, yıldız futbolcular, dünyanın en zenginleri ve hatta kraliyet ailesi üyeleri, Bodrum'u adeta ikinci evleri yapmış durumda olduğu bildirildi.

Bir dönem dünyanın en ünlü mankeni olan İngiliz Naomi Campbell'i görüntülendi.

'Türkiye'nin fahri tanıtım elçisi' olarak anılan Ömer Karacan, 2001 yılında Naomi'yi Bodrum ile tanıştırmıştı.

Her yıl Bodrum'a gelen Naomi, bu yaz da geleneği bozmadığı bildirildi.

Ersin, Naomi'yi botla geldiği Türkbükü'nde görüntüledi.

Ancak plaj kıyafetiyle karaya çıkan Campbell, fotoğraflarının çekilmesinden rahatsız oldu ve koruması müdahale etmeye çalıştı.

NAOMİ CAMPBELL KİMDİR?

Naomi Eliane Campbell, 22 Mayıs 1970 tarihinde Londra'da doğdu. İngiliz model, oyuncu ve iş insanı olduğu bildirildi.

Henüz 15 yaşındayken keşfedilen Campbell, 1980'lerin sonu ve 1990'ların en tanınmış ve en çok talep gören modelleri arasında yer aldı.

Moda endüstrisi ve uluslararası basın tarafından "süper model" ilan edilen altı modelden biri olarak kabul edildi.

Campbell, kariyerine genç yaşta başlamış ve kısa sürede büyük başarılar elde etti.

İlk kez 1986 yılında Elle dergisinin İngiltere baskısında yer alarak dikkatleri üzerine çekti.

1988 yılında Fransız Vogue ve Amerikan TIME dergilerinin kapaklarında yer alan ilk siyah model oldu.

Naomi Campbell, sadece modellik kariyeriyle değil, aynı zamanda oyunculuk ve şarkıcılık alanlarında da kendini gösterdi.

1995 yılında çıkardığı "Baby Woman" adlı albümü dünya çapında bir milyondan fazla sattı.

Ayrıca, Japon şarkıcı Toshi ile birlikte seslendirdiği "La La La Love Song" adlı şarkı, Japonya'da hit listelerinde bir numaraya kadar yükseldi.

Özel hayatında da dikkat çeken Campbell, birçok ünlü isimle ilişkiler yaşadı. Ayrıca, hayır işlerinde aktif olarak yer almakta ve çeşitli sosyal sorumluluk projelerine destek verdi. Eski Güney Afrika devlet başkanı Nelson Mandela, Campbell'den "fahri torunu" olarak bahsetti.