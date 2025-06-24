Bir dönemin kabusu hortladı! 131 kadına enjektörlü saldırı

Saldırılar ülkede büyük paniğe neden olurken, yaralananların üzerinde yapılan test sonuçları henüz açıklanmadı.

14 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Olayla ilgili ülke genelinde 14 şüpheli gözaltına alındı. Saldırıların çoğunun başkent Paris ve çevresinde gerçekleştiği belirtildi. Paris’te 13 olmak üzere toplam 20 vaka bildirildi ve şehirde üç ayrı soruşturma başlatıldı.

SOSYAL MEDYADA ŞİDDET ÇAĞRILARI

Etkinlik öncesinde sosyal medya platformlarında, kadınlara yönelik saldırı ve iğneyle yaralama çağrılarının yayıldığı tespit edildi. Yetkililer, bu paylaşımların kaynağını bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

BİRÇOK KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Paris’te üç kadın, baş dönmesi ve mide bulantısı şikayetleriyle hastaneye kaldırıldı. Kan örnekleri alınan kadınların analiz sonuçları henüz açıklanmadı. Geçmiş yıllardaki benzer saldırılarda ise toksik maddeye rastlanmamıştı.

KAMUOYUNDAN BÜYÜK TEPKİ

Kadınlara yönelik bu şiddet olayları Fransa’da büyük infiale yol açtı. Yetkililer, tüm olaylara ilişkin soruşturmaların derinleştirilerek sürdürüldüğünü açıkladı.