Counter Strike sevenlere kötü haber: Bir dönemin sonu

Dünyanın en iyi nişancı ve rekabetçi oyunlarından biri olan Counter Strike: Global Offensive, yeni bir güncelleme geldi.



Shiftdelete.com’da yer alan habere göre, yayınlanan güncellemeyle birlikte oyuncuları şaşırtan bir gelişme meydana geldi. Yeni güncellemeyle birlikte Dust 2, aktif harita havuzundan kaldırıldı.



Oyuncular, Tuscan’ın uzun zamandır CS:GO aktif harita havuzuna dahil edilmesini bekliyordu. Ancak aktif harita havuzundan kaldırılma haberi, oldukça şaşırtıcı oldu. Dust 2’nin yerine ise daha önce kaldırılan ‘Anubis‘ haritası geldi. Bununla birlikte Dust 2 haritasının yalnızca turnuvalarda kaldırıldığını da belirtmek gerekiyor.



Riot Games, Valorant'ı daha piyasaya sürmemişken çıkan "CS:GO mu Valorant mı?" tartışması yeniden alevlendi.





Anubis haritası



Ayrıca bu güncellemeyle birlikte Pro-Arena’nın harita havuzu şu şekilde:

Inferno

Nuke

Mirage

Vertigo

Overpass

Ancient

Anubis



Özellikle pek çok oyuncunun vazgeçilmez haritası olan Dust 2 haritasının kaldırılması bazı oyuncuları üzerken bazı oyuncuları da sevindirdi. Bunun nedeni ise haritanın basit olması oldu. Genel olarak tekdüze bir yapıya sahip olduğu için Dust 2, eleştirilerin odağında oldu. Buna rağmen CS:GO’nun olmazsa olmaz haritası haline geldi.







Bu değişikliğin dışında güncellemeyle birlikte AWP’nin ana mermisi 5’e düştü. Bu da öylesine ateşleyerek kullanmayı daha da zor hale getirecek gibi duruyor. M4A1-S’in uzun mesafede daha güçsüz hale geldi. Ayrıca bazı kullanıcılar yaptıkları testlerde, M4A4ün uzun menzilde M4A1-S’ten daha avantajlı olduğu sonucunda vardı. Tüm bu değişikliklerle ilgili ilk tepkiler genel olarak olumsuz oldu. Ancak birkaç hafta sonraki süreçlerde gelecek olan iyileştirmelerle birlikte eski çizgisine geleceği düşünülüyor.