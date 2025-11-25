Bir dönem podyumların tozunu attıran Gizem Özdilli, Türkiye’nin yoğun trafiğinden bunaldığını söyleyerek Türkiye’yi terk etmişti. Kıbrıs’a yerleşen Özdilli orada sakin bir hayat yaşıyor.

YILLARA MEYDAN OKUYOR

Sağlıklı olduğu sürece mesleğine devam edeceğini söyleyen Gizem Özdilli, fiziğine iyi baktığını emekli olmaya hiç niyeti olmadığını söyledi. Özdilli güzelliğiyle adeta yıllara meydan okuyor. Ünlü mankenin son halini görenler sosyal medyada yorum yağmuruna tuttu.

53 yaşındaki Özdilli’yi görenler “Kadın resmen taş gibi!” “Yıllara kafa atmış…”, “Bu kadın hiç yaşlanmıyor!” yorumlarında bulundular.

ZAYIFLAMA FORMÜLÜ

Yıllar önce hayranlarının ısrarı üzerine güzellik formülünü açıklayan Özdilli; ' aç karnına yoğurt suyu, yemeklere tuz yerine sumak, salatalara ve özellikle akşam yemeklerine zerdeçal rendeleyin, zayıf ve sağlıklı olun' demişti.

GİZEM ÖZDİLLİ KİMDİR?

1972 yılında dünyaya gelen Gizem Özdilli liseyi bitirdikten sonra mankenlik kariyerine adım attı. Ankara’da ve İstanbul’da mankenlik yapan Özdilli bir dönem şarkıcılık da yaptı. Öte yandan Özdilli Adrenalin isimli bir müzik grubu içerisinde de yer aldı.

2006 yılında Kam adı altında yeni bir albüm çıkaran ünlü manken daha sonra müziği bırakarak 2012 yılında Gizem’in mutfak aşkı isimli bir kitap çıkardı.

1999 senesinde Gece Şahinleri isimli filmde Nazlı karakterine hayat verdi. 1993 senesinde Solan Gül isimli televizyon dizisinde yer aldı ve aynı sene Danimarkalı Gelin isimli dizide yer aldı.