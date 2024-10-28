Bir dönemin unutulmaz ismiydi! Bakımevindeki son hali ortaya çıktı

Perihan Abla dizisinde oynadığı 'Meraklı Melahat' karakteri ile hafızalarda yer edinen Tuluğ Çizgen bir döneme damgasını vuran Ruhsar da Gözüm Abla’yı canlandırdı.

Şimdilerde bakımevinde kalan usta oyuncu Tuluğ Çizgen'in son halini bir hayranı paylaştı. Çizgen'i kaldığı bakımevinde ziyaret eden hayranı "Tuluğ Çizgen hanımefendiyi gayet sağlıklı gördüm. İyi ki var" ifadelerini kullandı.

Usta oyuncunun son halini görenler, "Hayat geçip gidiyor", "Hepimiz bir gün yaşlanacağız", "Çok dinç ve ışıl ışıl" yorumlarında bulundular.

TULUĞ ÇİZGEN KİMDİR?

Tuluğ Çizgen, 25 Mayıs 1948 tarihinde İstanbul Üsküdar`da doğdu. Asıl adı; Nurdan Talu Çizgen Akarsu.

Birçok sinema ve dizi filmlerde de rol alan usta oyuncu ATV'de "Aynalı Kahve" adlı bir programın sunuculuğunu yaptı.

1986 yılında "Perihan Abla" dizisinde "Meraklı Melahat" karakteriyle hafızalara kazındı.

Usta oyuncu "Ayrılsak da Beraberiz" dizisindeki 'Mehveş' karakteriyle de izleyicilerini güldürmüştü.

Tuluğ Çizgen, 1986 yılında Münir Özkul ve Adile Naşit'le oynadığı sinema filmi 'Milyarder' filminde Şener Şen'in karısı rolüyle de ustalığını pekiştirdi.

Tuluğ Çizgen her şeyi bırakıp, İstanbul'u terk etti. Bodrum Yalıkavak'a yerleşti.

Tuluğ Çizgen dört kere evlendi. İlk evliliğini 18 yaşındayken yaptı. ikinci eşi vefat etti. 20 sene sonra 9 yıl evli kaldığı 3. Eşi ile evlendi. Dördüncü eşinden de 2008 yılında ayrıldı.