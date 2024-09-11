Bir dostluk kaldı deyimi ne anlama geliyor?

Bir dostluk kaldı deyimiyle asıl anlatmak istenen şey; Satıcıların, ürünlerinin azaldığı ya da tükenme noktasına geldiği durumlarda müşterileri çekmek ve satışlarını artırmak amacıyla kullandıkları, ürünü daha cazip ve değerli kılma adına söyledikleri özendirici bir ifade.

Bu tür sözler, hem ürünlerin sınırlı sayıda olduğunu vurgular hem de bu durumun müşterilere bir fırsat olarak sunulmasına olanak sağlar. Bu, aslında pazarlama stratejilerinin bir parçası olarak, tüketicilerin alışveriş yapma motivasyonunu artırmak için kullanılan klasik bir tekniktir.

BİR DOSTLUK KALDI DEYİMİNİN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Satamadığımız bir dostluk kaldı, neredeyse her şey tükendi."