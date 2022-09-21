Bir efsane geri dönüyor; Çeşme Festivali 2022/ Balkan Günleri

1884-1989 ve 1994-1999 dönemleri arasında yapılan Çeşme Festivali 25 yıl aranın ardından Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran tarafından 2019 yılında “Ege’nin İki Yakası” temasıyla yeniden gerçekleştirildi. Pandemi nedeniyle ara verilen Çeşme Festivali bu yıl 22-25 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek.

‘Balkan Günleri’ teması ile birbirinden değerli isimlerin ve grupların sahne alacağı festival, tarih, dans, müzik ve yemek kültürü buluşmalarına ev sahipliği yapıyor olacak. Çeşme’nin birçok noktasında gün boyu devam eden etkinlikleri takiben her akşam ünlü isimlerin yer aldığı dev bir konser yer alıyor.

DÜNYACA ÜNLÜ SANATÇILAR ÇEŞME’DE BIR ARAYA GELECEK

Balkanlar’dan da esintiler bulunan 4 günlük programda Balkan Paradise Orchestra, Shantel, Cambo Aguşev, Suzan Kardeş, Cenk Bosnalı, gibi müzik grupları, İlber Ortaylı ‘Mübadele Türkiyesi ve Etkileri’, Moğollar Grubunun Solisti Cahit Berkay, ‘Ülke Ülke Balkan Müziği’,

Muammer Ketencoğlu Hikayeleriyle ‘Balkan Şarkıları Söyleşisi ve Dinletisi’, Murat Meriç, ‘Balkan Müziğinin Türk Popuna Etkileri’ Söyleşi ve sonrasında Balkan Müziği Dj Set, Engin Güneysu, ‘Duje Sergisi’, ‘Duje Belgesel Gösterimi’, ‘Saraybosna’da Yaşanan Acılar Üstüne Söyleşi’ gibi belgesel gösterimleri, Balkan mutfağının eşsiz lezzetlerinin sergileneceği workshoplar gibi dopdolu bir festival yaşanacak. BrateBand, BalkanBand ve Çamdibi Bandosu festival süresince kentin birçok noktasında coşkuya ortak olacak.

“BALKAN GÜNLERI’NDE BULUŞALIM”

Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, özlemle anılan Çeşme Festivali’ni yeniden canlandırmanın mutluluk ve gururunu yaşadıklarını ifade ederek şunları söyledi: “80’li, 90’lı yıllarda büyük ses getiren, canlı yayınlarla Çeşme’yi dünyaya tanıtan, gençliğimin en güzel yıllarında mihmandarlıktan genel koordinatörlüğe kadar görev aldığım Çeşme Festivalimizi 25 yıl aradan sonra sizlerle yeniden buluşturmamızın temeli bu anlayışa dayanıyor. 2019 yılında ‘Ege’nin iki yakası’ başlığıyla Çeşme Festivali efsanesini tekrar başlattık. 2 yıllık zorunlu pandemi arasının ardından festivalimizi bu yıl; Tarihi bağlarımızın, kültürel birliğimizin en zengin parçası olan Balkanlar teması ile gerçekleştiriyoruz."

“ÇEŞME FESTIVALIMIZE BEKLIYORUZ”

Oran, sözlerine şu şekilde devam etti: “Bugün, aramızda kilometreler var gibi görünse de; Yüz yıllardır, yaşanan sayısız acılara rağmen gittikleri her yere sevgiyi, hoşgörüyü, kültürel renklerini terk etmeden zenginlik katan kardeşlerimizle kimsenin koparamayacağı, köklü, genetik, tarihi, kültürel bağlarımız var. Her birimizin ailesinin bir parçası Balkan kimliğinin tüm renklerini kuşaklar boyunca gururla taşıyor. 22-25 Eylül tarihleri arasında gerçekleştireceğimiz Çeşme Festivali Balkan Günleri’nde bu köklü bağların müziğini, gastornomisini, güçlü tarihsel bağlarımızın izlerini paylaşarak, tüm dünyaya sevginin ve umudun ışıltısını serpeceğiz. Sevgiye inanan herkesi, kol kola şarkılar söylemeye, halaylar çekmeye, kalp kalbe dünyaya umut ve barış mesajları vermeye Çeşme Festivalimize bekliyoruz.”