Bir ekran daha karardı... TELE1'in 5 günlük cezası başladı

Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK), "yayınlarda toplumun kin ve düşmanlığa tahrik edilemeyeceğine" ilişkin fıkrayı ihlal ettiği iddiasıyla TELE1’e verdiği 5 günlük yayın durdurma cezası uygulamaya kondu. Yayın durdurma kararı kapsamında, TELE1 ekranı bu geceden itibaren 5 gün karartıldı.

TELE1 Televizyonu ekranları, 00.00 itibarıyla 5 günlük yayın durdurma cezası kapsamında karardı.

Öte yandan RTÜK, TELE1'e brüt ticari iletişim gelirinin yüzde 5'i oranında idari para cezası da vermişti.

YÜRÜTME DURDURULMASI REDDEDİLMİŞTİ

TELE1'in bu kararının iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle açtığı davada, Ankara 23. İdare Mahkemesi, söz konusu RTÜK kararının yürütmesinin durdurulması istemini reddetmişti.

Yapılan itirazlardan sonuç alınamaması üzerine, TELE1 ekranı, bu geceden itibaren 5 gün karartıldı. Yayın durdurma kararı kapsamında TELE1 televizyon yayını, 5 gün boyunca kesintiye uğrayacak.

TELE1'e destek vermek için kanala gelen basın meslek örgütü temsilcileri, RTÜK'ün, muhalif yayınlara halkın erişim hakkını engellediğini, haber alma hakkını ihlal ettiğini belirterek, karara tepki gösterdi.

