Bir enflasyon düştü masalı. Düştü dediler ama hiç kimse hissetmedi. Baz'dan yalancı bahar çıkarılacak

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ve hükümete yakın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) kasım ayına ilişkin enflasyon verilerini dün açıkladı. ENAG'a göre kasım ayında enflasyon yüzde 4.24 arttı. Yıllık enflasyon ise yüzde 170 oldu. TÜİK'e göre ise tüketici fiyatları kasımda yıllık yüzde 84.39 arttı. Yani enflasyon 85 buçuktan 84’e düştü!

TÜİK enflasyonun düştüğünü açıkladı ama halk artan zamlar altında ezilmeye devam ediyor.

NEBATİ'DEN IŞIL IŞIL AÇIKLAMA GELDİ

TÜİK'in açıkladığı verileri değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Önümüzdeki aydan itibaren düşüşü daha keskin hissetmeye başlayacağız" açıklaması yaptı. Açıklamayı okuyanlar "Kimse bir şey alamayınca enflasyon tabii ki düşer" yorumu yapmaktan kendini alamadı.

Dolar 18,64 Türk Lirası. Türk lirası değer kaybetmeye devam ediyor.

Ekonomistlere göre; Dolar/TL’deki 2021 Kasım ve Aralık’ta yaşanan sert yükselişlerin bu yıl olmaması nedeniyle enflasyonda önemli bir baz etkisi oluşuyor. Baz etkisi bir önceki aya göre çift haneli enflasyonun görüldüğü Ocak ayında daha da belirgin hissedilecek.

AÇLIK SINIRI 7 BİN 785 LİRA

Yoksullar ise enflasyonu farklı hissetmeye devam ediyor. Gıda ve ulaşımda enflasyonun 3 hanelerde kalması tüm dar gelirlilerin hayatını daha da zorlaştırdı. Ülkenin en yoksul yüzde 20'lik dilimini oluşturan gelir gurubunun gıda enflasyonu yüzde 151 oldu. Uzmanlar gıdada zammın durmayacağını belirtiyor.

Asgari ücret 5 bin 500 TL. TÜRK-İŞ Araştırmasının 2022 Kasım ayı sonucuna göre; Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı yani açlık sınırı 7 bin 786 liraya yükseldi.

PEYNİR ZATEN SAĞLIĞA ZARARLIYMIŞ!

1 kilo peynirin fiyatı, 1 kilo etin fiyatını geçti. Et tüketimi yarı yarıya azaldı. Artan gıda fiyatları sebebiyle okula giden çocukların beslenme çantaları da boş kalıyor. Hal böyleyken; yandaş medya kuruluşları ‘Peynir zaten sağlığa zararlıymış, yemeyiverin’ haberleri geçmeye ise devam ediyor.

YENİÇAĞ VE BİRGÜN'DEN DİKKAT ÇEKEN "ENFLASYON" MANŞETİ

Yeniçağ ve Birgün dün "düştü" denilerek açıklanan enflasyon verilerini manşetten duyurdu.

Yeniçağ " 'Düştü' dediler ama hiç kimse hissetmedi" başlığıyla çıkarken; Birgün " 'Baz'dan yalancı bahar çıkarılacak" başlığını attı.

'EMEKLİ YÜZDE 16'LIK ZAMLA YETİNECEK'

Yeniçağ haberinde "TÜİK, yıllık enflasyonun yüzde 84, 39'a gerilediğini duyurdu. Geçen ay yüzde 3, 54 olan enflasyon kasımda yüzde 2,89'a düştü. 5 aylık enflasyon 14.04 olurken, gelecek ay da benzer rakamlar gelirse emekli yüzde 16'lık zamla yetinmek zorunda kalacak" ayrıntısına dikkat çekti.

'HÜKÜMET ENFLASYONU DÜŞÜRDÜK PROPAGANDASI PEŞİNDE'

Birgün de "Kasımda enflasyon yüzde 2,88 artmasına rağmen, kağıt üzerinde yıllık bazda geriledi. Fiyatlarda düşüş yaşanmasa da iktidar "enflasyonu düşürdük" propagandası peşinde" dedi ve "zamların devam edeceğini" belirtti.