Ekonomideki en büyük sorunların başında gelen enflasyon TÜİK’in verilerine göre düşüş gösterse de vatandaşlar markette ve pazarda tam tersini görüyor.

Ekonomi yönetimi dezenflasyon sürecinin devam ettiğini belirtirken Merkez Bankası ise süreçte yavaşlamaya işaret etti. Merkez Bankası’nın son raporunda enflasyon beklentisi yılsonu için 25-29 aralığından yüzde 31-33 aralığına yükseldi. TÜİK’in verilerine göre ise enflasyon ekim ayı itibari ile yıllık bazda yüzde 32,87 seviyesini gördü.

BİR TAHMİN DAHA GELDİ

Merkez Bankası’nın enflasyon tahminlerini sürekli revize etmesi ve tutmayan hedefler tartışma konusu olmaya devam ederken son yayınlanan beklenti anketinde yine hedefler ve beklentiler değişti.

Kasım ayı beklenti anketinde enflasyon ve faiz beklentilerinde sınırlı yükseliş görüldü.

2025 yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 32,2’ye yükseldi. Geçtiğimiz ay beklenti yüzde 31,77 olmuştu. Ankete göre, cari ayın aylık TÜFE beklentisi ise yüzde 2,34’ten yüzde 1,59’a geriledi.

Gelecek yıl sonu TÜFE beklentisi de yüzde 22,13'ten yüzde 23,21’e çıktı.

Dolar/TL beklentisi cari ay için 42,6691, yıl sonu için 43,4245 seviyesinde oluştu.

TCMB politika faizi tahminleri ilk toplantı için yüzde 38,28, ikinci toplantı için yüzde 37,11, üçüncü toplantı için yüzde 35,81 olarak belirlendi. Katılımcılar 12 ay sonrası faiz oranını yüzde 29,32, 24 ay sonrasını ise yüzde 20,96 olarak öngördü.

GSYH büyüme tahmini bu yıl için yüzde 3,35’e, gelecek yıl için yüzde 3,77’ye yükseldi.

BİST Repo ve Ters Repo Pazarı’nda oluşan gecelik faiz oranı cari ay için yüzde 39,35, cari işlemler dengesi tahmini ise yıl sonu itibarıyla -20,91 milyar dolar olarak açıklandı.