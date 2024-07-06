Bir evden 42 kamyon çöpü 5 günde çıkardılar

42 kamyon çöpü 5 günde çıkardılar

Düzce'de bir evden 42 kamyon çöp çıkarıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gökçe Mahallesi'nde yaşayanlar, bir evden ve çevresinden kötü kokular yayılması üzerine Beyaz Masa birimine şikayette bulundu.

Düzce Belediyesi ekipleri, anne baba ve 3 çocuktan oluşan 5 kişilik aileyle irtibata geçerek evin temizlenmesi için çalışma başlattı.

Evde çok sayıda hayvan bulunması nedeniyle veteriner ekipleri eve yönlendirildi.

11 KÖPEK, 20 KEDİ VE ÇOK SAYIDA TAVUK VE CİVCİV BULUNDU

Belediye Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin nezaretinde evde temizlik çalışması yürütüldü. Evdeki 11 köpek, 20 kedi, çok sayıdaki tavuk ve civciv ekiplerce dışarı çıkarılarak sağlık kontrolleri yapıldı.

Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, hayvanları Düzce Belediyesi Hayvan Konukevine götürdü. 11 köpeğin yeni bir düzen kurulana kadar konukevinde bakım altında tutulacağı, ardından aileye geri verileceği belirtildi.

5 GÜN ÇALIŞMA YAPILDI

Ekiplerin 5 gün süren çalışması sonucu evden 42 kamyon dolusu çöp çıkarıldı.

Evde dezenfeksiyon, detaylı temizlik ve tadilat işlemleri yapılacağı, mefruşat desteği sağlanacağı kaydedildi.