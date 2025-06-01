Bir evi soyan kız kardeşler, servet değerinde çaldıkları altınlarla yakalandı

Kaynak: İHA
Bir evi soyan kız kardeşler, servet değerinde çaldıkları altınlarla yakalandı

Mardin'in Midyat ilçesinde bir evden çaldıkları çok sayıda altınla yakalan kız kardeşler tutuklandı.

Mardin'in Midyat ilçesinde bir evden çaldıkları çok sayıda altınla yakalan kız kardeşler tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Midyat Asayiş Büro ekipleri tarafından Nusaybin yol uygulama kontrol noktasında durum ve hareketlerinden şüphelenilen kız kardeşler B.G. (16) ve E.G. (17) gözaltına altına alındı. Şüphelilerin üst aramalarında 6 adet bilezik, 2 adet taş işlemeli kolye, 6 adet bileklik, 1 adet kelepçe diye tabir edilen bileklik, 1 adet derya ibareli altın kolye, 1 adet altın zincir kolye, 1 adet altın yüzük, 1 adet altın küpe ve farklı ülkelere ait çeşitli miktarlarda koleksiyonluk kâğıt paralar ele geçirildi.

Yapılan detaylı inceleme ve şahısların sorgusunda, şüphelilerin Bağlar Mahallesi'nde bulunan bir daireye satıcı ve dilenci olarak girdikleri öğrenildi. Şüpheliler, daireye maymuncuk yardımı ile girip hırsızlık yaptıkları tespit edildi. Şüphelilerin toplam 27 suç kaydı olduğu belirlendi. Şüpheliler, emniyet işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Bir evi soyan kız kardeşler, servet değerinde çaldıkları altınlarla yakalandı

Son Haberler
Yeni Yol Partisi'nin Meclis Başkanı adayı belli oldu
Yeni Yol Partisi'nin Meclis Başkanı adayı belli oldu
Konteynerler kül oldu! : Gaziosmanpaşa’da panik anları
Konteynerler kül oldu! : Gaziosmanpaşa’da panik anları
Ukrayna, barış görüşmeleri öncesi stratejik noktaları vurdu
Ukrayna, barış görüşmeleri öncesi stratejik noktaları vurdu
Ümit Milli Futbol Takımı aday kadrosunda oyuncu değişikliği
Ümit Milli Futbol Takımı aday kadrosunda oyuncu değişikliği
Manchester United’a Brezilyalı golcüyü açıkladı
Manchester United’a Brezilyalı golcüyü açıkladı