Bir Fenerbahçe klasiği: Final geldi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bir Fenerbahçe klasiği: Final geldi

Basketbol Süper Ligi'nde EuroLeague şampiyonu Fenerbahçe, Bahçeşehir'i deplasmanda 93-84 yenerek seriyi 3-0'a getirdi ve finale yükseldi. Sarı-lacivertli takım böylece son 11 sezonda 9. kez şampiyonluk oynama hakkı kazandı.

Fenerbahçe Beko, Play-off yarı final serisi üçüncü maçında Bahçeşehir Koleji'ni deplasmanda 93-84 mağlup ederek seriyi 3-0'a getirdi ve adını finale yazdırdı.

Fenerbahçe Beko, finalde Beşiktaş Fibabanka-Anadolu Efes serisinin tur atlayanıyla karşılaşacak.

Oyuna etkili başlayan ve oyunun ilk dakikalarından itibaren farkı çift hanelere taşıyarak ilk periyodu 14-25 önde tamamlayan sarı-lacivertli takım ilk yarıdan da 36-47 önde ayrıldı. 3’üncü çeyreği de 59-69 önde geçen konuk ekip son çeyrekte farkı iyice açarak maçtan 93-84 galip ayrıldı. Seride durumu 3-0 yapan Fenerbahçe Beko bu sonuçla finale yükseldi.

BAHÇEŞEHİR KOLEJU 84 FENERBAHÇE BEKO 93

SALON: Sinan Erdem Spor Salonu

HAKEMLER: Ali Serkan Emlek, Kaan Büyükçil, Hüseyin Çelik

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Cavanaugh 3, Şehmus Hazer 19, Kenan Sipahi 9, Bouteille , Odiase 6, Simonovic 8, Furkan Korkmaz 15, Smith 13, Furkan Haltalı 4, Massinburg 4, Göktuğ Baş 3.

FENERBAHÇE BEKO: Hayes-Davis 10, Melih Mahmutoğlu , Guduric 14, Emre Ekşioğlu 8, McCollum, Birch 8, Baldwin 16, Hall 10, Melli 6, Metecan Birsen 16, Zagars 5

1'İNCİ PERİYOT: 14-25

DEVRE: 36-47

3'ÜNCÜ PERİYOT: 59-69

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