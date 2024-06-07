Bir fırın ekmeği 7,5 liraya düşürdü

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bir fırın ekmeği 7,5 liraya düşürdü

Kocaeli’de bir fırın ekmeği 10 liradan 7,5 liraya düşürdü. Aynı kalite ve gramajda ürettikleri ekmeği 7,5 liradan satan fırın durumdan memnun olduklarını açıkladı.

Kocaeli’de ezber bozan bir gelişme yaşandı. Bir fırın 10 liradan sattıkları ekmeğin fiyatını 7,5 liraya düşürdü. Fırın sahibi yaptıkları kampanyanın herkese faydalı olacağını düşündüklerini söyledi.

Fırın sahibi yaptıkları indirim hakkında “Bu zorlu günlerde umarım diğer fırıncılar da bu kampanyaya katılır, beraber bu şekilde satış yapmaya başlarız. Bunu yapmamdaki temel amaç halka hizmet olması. Bir markete gidip ekmeği 7,5 TL'den vereceğime tezgahımda satarım daha mantıklı olur" ifadelerini kullandı.

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7,5 LİRADAN DEVAM

Fırın sahibi konu hakkında yaptıkları açıklamanın devamında ellerinden geldiği sürece bu kampanyayı sürdüreceklerini fakat ekonomik sıkıntılardan dolayı net bir süre veremeyeceklerini, daha önce böyle bir kampanya yapmadıklarını söyledi. Halkın kendilerine destek vermesi sonucunda bu sorunu da aşacaklarını ifade eden fırın sahibi “Bir markete gidip ekmeği 7,5 TL'den vereceğime tezgahımda satarım daha mantıklı olur" dedi.

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