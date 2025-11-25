Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise'yı konuk eden Galatasaray'da sakatlıklar, cezalar ve Avrupa listesinde bulunmayan isimler nedeniyle yedek kulübesi genç oyunculara kaldı.

GALATASARAY'DA ÖNEMLİ İSİMLER KADRODA YOK

Sarı Kırmızılılar'da sakatlıkları bulunan Victor Osimhen, Yunus Akgün, Lemina, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, ve cezalı Metehan Baltacı ile Eren Elmalı'ya ek olarak UEFA listesine yazılmayan Kazımcan Karataş Union Saint-Gilloise maçının kadrosunda yer almadı.

GENÇ OYUNCULAR YEDEK KULÜBESİNDE

Bu nedenle kulübede Süper Lig tecrübesi bulunan kaleci Günay Güvenç, Ahmed Kutucu ve Arda Ünyay ile birlikte bu sezon henüz forma giymeyen genç oyunculardan Batuhan Şen, Yusuf Kahraman, Ege Araç, Eyüp Karasu, Furkan Koçak, Çağrı Balta oturacak.

18 YAŞ VE ALTINDA 6 OYUNCU VAR

Yedek kulübesinin yaş ortalaması da dikkat çekti. Ege Araç, Eyüp Karasu ve Arda Ünyay 18 yaşında, Yusuf Kahraman, Fukan Koçak ve Çağrı Balta ise 17 yaşında Şampiyonlar Ligi'nde ilk deneyimlerini yaşamak için teknik direktör Okan Buruk'tan şans bekleyecek.