Bir garip mağaza! Ölen kişilerin kıyafetleri satılıyor...

Kaynak: İHA
Bir garip mağaza! Ölen kişilerin kıyafetleri satılıyor...

Elazığ'da bir kıyafet mağazasında ölen kişilerin kıyafetleri satılıyor. Mağazada köy işleri ve inşaat sezonunun başlaması ile birlikte yoğunluk yaşanmaya başlandı.

Elazığ’ın tarihi bit pazarında bulunan bir mağazada hayatını kaybeden kişilerin kıyafetleri satışa çıkarılıyor.

Hayatını kaybetmiş vatandaşların yakınları tarafından bu mağazaya satılan ya da bağışlanan kıyafetler, esnaf Yılmaz Çağala tarafından alınıyor. Çağala, aldığı kıyafetleri 100 ile 250 lira arasında sattığını söyledi.

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YOĞUNLUK VAR

Köy işleri ve inşaat sezonunun başlamasıyla birlikte işlerinde yoğunluk olduğunu belirten Yılmaz Çağala şu ifadeleri kullandı:

"Bazen vefat eden kişilerin kıyafetleri durumu iyi olmayanlara veriliyor, o kıyafetler onlara olmayınca getirip bize satıyorlar. Fiyat olarak değişiyor. Mesela gömlekleri bir fiyat karşılığı alıyoruz. Köyde giymek isteyen ya da inşaatta çalışan kişiler gelip alıyorlar. Biz de satıyoruz. Geçmiş dönemlerde daha fazla elbise geliyordu. Şimdilerde ara ara geliyor."

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