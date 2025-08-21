Bir garip Mourinho!

Mourinho henüz Türkiye'ye gelmeden hakkında çıkan haberlerde "Bir antrenman sahası olan herhangi bir takımı çalıştırabilirim" diyerek hedefini minimuma indirmişti. Kendisine sadece antrenman sahası olabilecek bir takımı çalıştırabilecek kadar egosunu düşürmüştü.

Sonrasında hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe Portekizli teknik adamın peşine düşmüş kazanan sarı lacivertliler olmuştu. Bugün gelinen noktada Benfica maçı öncesinde incileri sıralamış Mourinho. Bakalım ne demiş "Benfica'ya karşı 9 maçta sadece 1 kez kaybettiniz. Bu bir psikolojik üstünlük sağlar mı?" sorusuna, "Benfica'ya karşı daima kazanıyordum, çünkü çok daha iyi takımlarla karşılaştım. O dönemlerdeki takımlarla bugünü karşılaştıramıyorum"

Fenerbahçe'yi küçümsemek için bu cümleyi kuran Portekizli geçen sene sadece antrenman sahası olan bir takımı çalıştırmayı istiyordu. Nerden nereye.... Mourinho'nun egosunu herkes bilir. Burnu kaf dağında olan bir insandır. Türk futbolunun uzun senelerdir elde edemediği Avrupa başarısı Portekizli teknik adama bu lafları söyletiyor olbilir.

Mourinho son yıllarda çalıştırdığı takımlardan aldığı devasa tazminatlarla konuşulur. Manchester United, Tottenham, Roma... Bu kulüplerin hepsi sözleşmesi sona ermeden gönderdikleri Portekizli teknik adam için bol sıfırla tazminatlar ödediler. Mourinho için Fenerbahçe'de de hedef tazminatı alıp gitmek olabilir mi? Sözleri onu gösteriyor. Şampiyonlar Ligi arifesinde rakip Benfica iken böyle küçümseyici laflar söylemek hoş değil. Neticede Real Madrid, Barcelona değil rakip. Evet Benfica iyi bir takım güçlü bir ekip. Ancak elenmesi imkansız değil.

Futbol sadece sahada değil ayrıca motivasyonla da oynanan bir oyun. Mourinho'nun açıklamalarının ardından futbolcular rakip karşısında nasıl bir bakış açısı elde edecekler. Şampiyonlar Ligi'ne hasret taraftar ise bu lafların ardından takımlarının nasıl elemeyi geçip o arenada yarışmasını beklesin.

Hakkaten değişik bir insan Mourinho. Geçen sene Okan Buruk ile olayları, maymun sözleri, hakemlerle ilgili konuşmaları.. Türkiye konusunu hiç ciddiye almayan bir kişilik Portekizli. Gönül ister ülkemizin takımı Fenerbahçe Benfica'yı geçsin ve devler ligi'ne kalsın. Bunun için Mourinho'nun kaf dağına çıkan burnunu biraz indirmesi gerekecek!