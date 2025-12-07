İlginç olay Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde yaşandı. Erciyesevler Mahallesi Gürgen Sokak'ta bulunan 14 katlı binada meydana gelen olayda, S.A. ile E.Ö. iddiaya göre alkol içmek için arkadaşları H.Ü.'nün evine gitti. Evde henüz bilinmeyen bir sebepten tartışma çıkarken, tartışmanın büyümesi üzerine S.A. ile E.Ö. ev sahibi H.Ü.'yü darp etti.

Evin kapısının parmak iziyle açılmasından dolayı şahıslar evden çıkamadı. S.A. ve E.Ö. 3'üncü katta bulunan evden çarşafları birbirine bağlayarak, binanın altında bulunan marketin çıkıntısına indi. 2 şüpheli çatıda mahsur kalınca emniyet ekiplerine haber vermek zorunda kaldı. H.Ü. hastaneye kaldırılırken, şüpheliler bulundukları yerden indirilerek gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.