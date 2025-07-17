Bir garip olay! Ünlü oyuncu parkta eşinin tırnaklarını kesti

Alison Brie ve Dave Franco, güzel havanın keyfini çıkarmak için bir parka gitti.

Brie, çantasından çıkardığı tırnak makasıyla eşi Dave Franco’nun ayak tırnaklarını kesmeye başladı. Çevredeki insanların varlığını adeta unutan çiftin bu anı, parkta bulunan bir kişi tarafından görüntülenerek sosyal medyada paylaşıldı.

GÜNDEME Mİ GELMEK İSTİYORLAR?

Paylaşımın ardından görüntüler kısa sürede yayıldı ve kullanıcılar arasında tartışma başladı. Bazı sosyal medya kullanıcıları bu davranışı “görgü dışı” ve “herkesin içinde yapılmaması gereken” bir şey olarak nitelendirirken, bazıları da bu anın bilinçli şekilde organize edildiğini, yaklaşan filmleri öncesi reklam amaçlı sahnelendiğini öne sürdü.

Öte yandan, çiftin sadeliğini ve yakınlığını takdir eden hayranlar da vardı. Bazı yorumlarda, bu davranışın uzun soluklu ilişkilerde oldukça doğal olduğu savunularak, “Gerçek aşk, sevdiğinin ayak tırnaklarını kesmektir” ifadesi bile kullanıldı.

2017'DE EVLENMİŞLERDİ

42 yaşındaki Alison Brie ve 40 yaşındaki Dave Franco, 2011 yılında ortak arkadaşları sayesinde tanıştı. Kısa sürede büyük bir aşk yaşayan çift, ilişkileri boyunca defalarca birlikte projelerde yer aldı.

Franco, Brie’ye romantik bir evlenme teklifini deniz kıyısında yapmış; çift, 2015’te nişanlanmış ve 2017 yılında sade bir törenle evlenmişti. Evliliklerinde henüz çocuk sahibi olmayan çift, özellikle komedi yapımlarındaki başarılı performanslarıyla tanınıyor.