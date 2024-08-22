Bir gazeteci daha hapse giriyor. Haberlerine erişim engeli, erişim engeli haberlerine de erişim engeli getirilmişti

Düzenleme: Sinan Başhan
Bir gazeteci daha hapse giriyor. Haberlerine erişim engeli, erişim engeli haberlerine de erişim engeli getirilmişti

Gazeteci Bülent Mumay, Met-Gün inşaatın İBB'nin metro parasını haczettirmesine ilişkin paylaşımları nedeniyle hapis cezası aldı.

Gazeteci Mumay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, İBB'nin metro parasını haczettirmesine ilişkin paylaşımları nedeniyle aldığı 20 ay hapis cezasının onandığını duyurdu.

"Sizden korkan sizin gibi olsun" diyen Gazeteci Mumbay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; "Saray müteahhidi Met-Gün inşaatın İBB'nin metro parasını haczettirmesine ilişkin paylaşımlarım nedeniyle 20 ay hapis cezası almıştım.
Bu karara ilişkin haberler erişime engellenmiş, erişim engeline ilişkin haberler bile erişime engellenmişti!
Son olarak 20 aylık cezam onanmış. Sizden korkan sizin gibi olsun. " dedi.

YABANCI MEDYA DERNEĞİ FOREIGN MEDIA ASSOCIATİON'DAN KINAMA

Gazeteci Bülent Mubay'ın hapis cezası almasına bir tepki de Foreign Media Association'dan geldi.

X hesabından yapılan açıklamada şöyle denildi:

FMA, tecrübeli gazeteci ve FMA üyesi olan Bülent Mumay’ın kamu fonlarının usulsüz kullanımı iddialarına ilişkin haberleri nedeniyle cezalandırılmasını kınıyor. Bu mahkeme kararı Türkiye’de bağımsız medyaya yönelik artan baskının bir başka endişe verici göstergesidir.

2233r34f.jpg

11.jpg

ekran-alintisi1.jpg

ekran-alintisi-001.jpg

Öne Çıkanlar
Gram altında 1000 lira depremi. Ekonomi uzmanı birden değişeceği tarihi duyurdu
Gram altında 1000 lira depremi. Ekonomi uzmanı birden değişeceği tarihi duyurdu
Giyim devi o markasını kapatıyor. Türkiye'de yüzlerce mağazası var
Giyim devi o markasını kapatıyor. Türkiye'de yüzlerce mağazası var
158 bin 460 lira cezası var. Bakan Bolat duyurdu
158 bin 460 lira cezası var. Bakan Bolat duyurdu
Reha Muhtar'dan müjdeli haber geldi ; Ne zaman uyandırılacak belli oldu
Reha Muhtar'dan müjdeli haber geldi ; Ne zaman uyandırılacak belli oldu
Dolar 34 Euro 38 liraya dayandı. Piyasalarda hareketlilik başladı
Dolar 34 Euro 38 liraya dayandı. Piyasalarda hareketlilik başladı
Trabzonspor'da 4 ayrılık birden. Resmen açıklandı
Trabzonspor'da 4 ayrılık birden. Resmen açıklandı
Son Haberler
Ölümden döndüler. Emniyet kemerini arka koltuktayken de takın Yaşam
Ölümden döndüler. Emniyet kemerini arka koltuktayken de takın
Kocasıyla tartışıp Boğaçay'a atladı! Suda köşe kapmaca Gündem
Kocasıyla tartışıp Boğaçay'a atladı! Suda köşe kapmaca
Immobile ucuz monitör aldı diye dalga geçtiler. Ya ne alacaktı altın kaplama monitör mü Spor
Immobile ucuz monitör aldı diye dalga geçtiler. Ya ne alacaktı altın kaplama monitör mü
Mustafa Sarıgül'den Mehmet Şimşek'e isyan: 'Siz hangi ülkenin bakanısınız?' Yaşam
Mustafa Sarıgül'den Mehmet Şimşek'e isyan: 'Siz hangi ülkenin bakanısınız?'
Dolar yeni zirveyi gördü Ekonomi
Dolar yeni zirveyi gördü
Sivas'ta mobilya fabrikasında çıkan yangın söndürüldü Gündem
Sivas'ta mobilya fabrikasında çıkan yangın söndürüldü