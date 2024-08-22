Bir gazeteci daha hapse giriyor. Haberlerine erişim engeli, erişim engeli haberlerine de erişim engeli getirilmişti

Gazeteci Mumay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, İBB'nin metro parasını haczettirmesine ilişkin paylaşımları nedeniyle aldığı 20 ay hapis cezasının onandığını duyurdu.

"Sizden korkan sizin gibi olsun" diyen Gazeteci Mumbay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; "Saray müteahhidi Met-Gün inşaatın İBB'nin metro parasını haczettirmesine ilişkin paylaşımlarım nedeniyle 20 ay hapis cezası almıştım.

Bu karara ilişkin haberler erişime engellenmiş, erişim engeline ilişkin haberler bile erişime engellenmişti!

Son olarak 20 aylık cezam onanmış. Sizden korkan sizin gibi olsun. " dedi.

YABANCI MEDYA DERNEĞİ FOREIGN MEDIA ASSOCIATİON'DAN KINAMA

Gazeteci Bülent Mubay'ın hapis cezası almasına bir tepki de Foreign Media Association'dan geldi.

X hesabından yapılan açıklamada şöyle denildi:

FMA, tecrübeli gazeteci ve FMA üyesi olan Bülent Mumay’ın kamu fonlarının usulsüz kullanımı iddialarına ilişkin haberleri nedeniyle cezalandırılmasını kınıyor. Bu mahkeme kararı Türkiye’de bağımsız medyaya yönelik artan baskının bir başka endişe verici göstergesidir.