“Bir gece ansızın gelebiliriz'' dediler Yunanlar bir gece ansızın Muğla’ya geldi

Muğla’nın Menteşe ilçesine bağlı Bayır Mahallesi ile Yatağan’ın Deştin Mahallesi arasındaki Tekağaç mevkiinde 2021 yılında yapımı başlayan entegre çimento fabrikası Titan Çimento’ya karşı halkın tepkisi sürüyor.

11 Eylül’de Deştin Çevre Platformu, Bayır Çevre Komitesi ve MUÇEP Menteşe Meclisinin çağrısıyla Diştin Meydanı’nda bir araya gelen kitle çimento fabrikası önüne giderek burada basın açıklaması yaptı. Sık sık, “Deniştin çayı özgür akacak”, “Çimentocu şirket Muğla’yı terk et” sloganları atan kitle adına basın açıklamasını Burcu Özdemir okudu.

Basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Aylardan beri direniyoruz. Bayır'daki direniş çadırımızda Nisan ortasından beri gece gündüz direnişteyiz. Şubat ayı ortasında çimento alanında yapığımız eylemde tüm kurumları ister belediye ister çevre bakanlığı ister çimentocuları herkesi uyardık. Bir kez daha uyarıyoruz; biz halkız ve Muğla'mızda çimento fabrikası istemiyoruz ve bu fabrika yapılamayacak” dedi.

“FABRİKA FAALİYETE GEÇERSE MUĞLA SUSUZ KALACAK”

“Fabrikanın yaratacağı hava kirliliğine, topraklarımızı, ormanlarımızı yok etmesine, yer altı ve yer üstü su kaynaklarımızı yok etmesine izin vermeyeceğiz” diyen Özdemir şöyle devam etti; “Çevre etki değerlendirme raporunda yer alan 13 taş ocağı patlatmalarla yer altı su kaynaklarımızı tüketecek. Yer altı göllerimizi yok edecek. Dolayısıyla bu fabrika faaliyete geçtiğinde Muğla susuz kalacak.”

“MUĞLA’YI YOK EDEN PROJE BİR AN EVVEL DURDURULMALI”

“Tüm çevrelerin bunu anlamasını ve bu yok ediş projesine karşı yanımızda yer almasını bekliyoruz. Yerel iktidar bir yolunu bularak bu yıkım projesini durdurmanın bir yolunu bulmasını bekliyoruz. Muğla Merkez ilçe yani Menteşe Belediyesi önündeki eylemlerimiz bunun içindir. İktidardan beklentimiz yok ama yerel iktidardan beklentimiz çok”

“NEDEN YUNAN BAYRAĞI ASMADINIZ”

Deştin Çevre Platformu Gönüllü Avukatı İsmail Hakkı Atal bugün yaptığı basın açıklamasında Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile CHP’li Menteşe Belediyesi’ni hedef aldı.

Atal açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bir gece ansızın Yunan çimentocu Titan Çimento Fabrikası Muğla Menteşe ilçesi Bayır Mahallesine geldi, işgal etti. Yunan'ın Türkiye'yi zehirleyecek çimento fabrikası -rant projesinde jet uçakları yerine doların yeşilinin üzerine binen Yunan şirket Türk köylüsünün arazisini işgal etti ve 7750 dönüm ormanımızı kesmeyi planlıyor. Bu kesmiş, bu pişirmiş, bu da yemiş hesabı; Çevre Bakanlığı ve Orman Bakanlığı izin ve raporları onayladı. CHP’li Menteşe Belediyesi ÇED raporunun süresinin bitmesine 3 gün kala inşaat ruhsatına imzayı ve kendi siyasi kariyerinin tabutuna da çiviyi çaktı.11 Eylül Pazar günü Bayır Deştin köylülerinin eyleminde utanmadan Türk bayrağı asan şirkete haykırdık ‘Neden Yunan bayrağı asmadınız?’ diye.”