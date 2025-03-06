‘Bir Gece Masalı’, ‘Fethi Sekin’i unutmadı

atv’nin sevilen dizilerinden ‘Bir Gece Masalı’, önceki akşam 24. bölümüyle ekrana geldi. Dizi, Total’de aldığı 5.16 reytingle 3., AB’de aldığı 2.19 reytingle 14. ve ABC1’de aldığı 3.56 reytingle 11. sırada yer aldı.

Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun’un başrollerinde olduğu dizide bir sürpriz yaşandı. Dizide, 5 Ocak 2017’de terör örgütü PKK’nın İzmir Adliyesi’ne yönelik saldırısını önlerken şehit olan polis memuru Fethi Sekin unutulmadı. Mahir Başkomiser’e (Burak Deniz) çayını getiren çaycı, yeni görevinde başarılar dilerken Mahir’in “Bir de benim odamda Fethi Sekin abinin büyük fotoğrafı var. Onu alsınlar, buraya bir yere asın” sözleri, hem ekran başında izleyenlere duygusal anlar yaşattı hem de sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Televizyonlarda yayın yapan dizilerin konuya uygun senaryolarda bu tür toplumsal duyarlılık örneği sergilemeleri, alkışı fazlasıyla hak ediyor.

‘Magazinmatik’ yeni adresini buldu

Yazdığı köşe yazılarıyla magazin dünyasının nabzı tutan usta magazinci Funda Erkoç, uzun yıllardır çalıştığı ‘Yeni Çağrı Gazetesi’ne geçtiğimiz günlerde veda etmişti. Erkoç’un yeni adresi belli oldu.

Duayen magazin yazarı, artık Cumartesi günleri ‘Damga Gazetesi’ndeki ‘Magazinmatik’ köşesinde yazılarını okurlarına ulaştıracak. Funda Erkoç; dizilerden televizyon dünyasındaki gelişmelere, sinemadan müziğe, kültür sanat haberlerinden güncel magazin olaylarına kadar keskin gözlemleri, farklı bakış açıları ve ses getirecek yorumlarıyla yine fark yaratacak.

Funda Erkoç’a yeni ailesi ‘Damga’da başarılar diliyorum.

Zamanın ruhunu eleştiren sergi açıldı

Ressam Süleyman Erdal’ın doğadan uzaklaşarak kendine yabancılaşan günümüz insanının doğaya dönüşüne dair istemlerinin yer aldığı figür ve peyzajlardan oluşan resimleri, Şişli’deki UPSD Sanat Galerisi’nde sergilenmeye başlandı.

Çalışmalarını İstanbul ve Bodrum’da sürdüren Süleyman Erdal’ın, yaşadığı zamanın ruhunu eleştiren ve düşünceye bağlı kurgularla ürettiği resimler, izleyiciyi mekândan kopararak farklı bir düş dünyasının içine sürüklüyor.

Küratörlüğünü Denizhan Özer’in yaptığı “Buradayım, Derinlerde” sergisi, 30 Mart’a kadar Pazar ve Pazartesi hariç her gün 12.00-19.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.