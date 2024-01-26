Bir gecede 700 ürünün fiyatı değişti. Kahvaltı keyfi tarih olacak

Bir gecede 700 ürünün fiyatı değişti. Kahvaltı keyfi tarih olacak
Kaynak: Haber Merkezi
Emekliye ve asgari ücrete yapılan zammın ardından bir gecede marketteki 700 ürünün etiketi değişti. Zam şampiyonları belli olurken, parası eriyen yine vatandaş oldu.
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Bir gecede 700 ürünün fiyatı değişti. Kahvaltı keyfi tarih olacak 1

2023 yılının sonunda başlayan zam trafiği 2024'te de hız kesmeden devam etti.

Markete giden her vatandaş fiyatların yerinde durmadığını fark etti.

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Bir gecede 700 ürünün fiyatı değişti. Kahvaltı keyfi tarih olacak 2

Asgari ücrete ve emekliye yapılan zammın ardından marketlerdeki etiketler bir bir değişemeye başladı.

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Bir gecede 700 ürünün fiyatı değişti. Kahvaltı keyfi tarih olacak 3

En çok zam gelen ürünler ise yumurta ile süt ve süt ürünleri oldu.

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Bir gecede 700 ürünün fiyatı değişti. Kahvaltı keyfi tarih olacak 4

Bir gün öncesine kadar 54 lira olan yumurtanın fiyatı gece değiştirilen etiket sonucunda 74 liraya çıktı.

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Bir gecede 700 ürünün fiyatı değişti. Kahvaltı keyfi tarih olacak 5

BİR GECEDE 70 LİRA ZAMLANDI

Çiğ sütteki artış sonrası ardından fiyatlar adeta uçtu.

150 liraya satılan bir yoğurt, bir gecede 70 lira zamlanıp 220 liraya çıktı.

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Bir gecede 700 ürünün fiyatı değişti. Kahvaltı keyfi tarih olacak 6

TEREYAĞA BİR GECEDE 60 LİRA ZAM

950 gramlık bir tereyağ 3 gün önce alındığında 352 lira 50 kuruştu. Bugünkü fiyatı 418 liraya ulaştı. Yani bir gecede tereyağına 60 lira birden zam geldi.

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Bir gecede 700 ürünün fiyatı değişti. Kahvaltı keyfi tarih olacak 7

Bir beyaz peynirin fiyatı ise 159 lira 50 kuruştan 190 liraya çıktı. Peynir ise gecede 30 lira zamlandı.

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Bir gecede 700 ürünün fiyatı değişti. Kahvaltı keyfi tarih olacak 8

KAŞAR PEYNİR DE 40 LİRA BİRDEN ARTTI

1 kiloluk kaşar peynirin eski fiyatı 120 lirayken 160 lira oldu. Tek gecerde 40 lira arttı.

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Bir gecede 700 ürünün fiyatı değişti. Kahvaltı keyfi tarih olacak 9

Damacana sudaki artış da dikkatlerden kaçmadı. 19 litrelik bir suyun fiyatı 70 liradan 100 liraya yükseldi.

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