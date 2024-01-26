Bir gecede 700 ürünün fiyatı değişti. Kahvaltı keyfi tarih olacak

2023 yılının sonunda başlayan zam trafiği 2024'te de hız kesmeden devam etti.
Markete giden her vatandaş fiyatların yerinde durmadığını fark etti.
Asgari ücrete ve emekliye yapılan zammın ardından marketlerdeki etiketler bir bir değişemeye başladı.
En çok zam gelen ürünler ise yumurta ile süt ve süt ürünleri oldu.
Bir gün öncesine kadar 54 lira olan yumurtanın fiyatı gece değiştirilen etiket sonucunda 74 liraya çıktı.
BİR GECEDE 70 LİRA ZAMLANDI
Çiğ sütteki artış sonrası ardından fiyatlar adeta uçtu.
150 liraya satılan bir yoğurt, bir gecede 70 lira zamlanıp 220 liraya çıktı.
TEREYAĞA BİR GECEDE 60 LİRA ZAM
950 gramlık bir tereyağ 3 gün önce alındığında 352 lira 50 kuruştu. Bugünkü fiyatı 418 liraya ulaştı. Yani bir gecede tereyağına 60 lira birden zam geldi.
Bir beyaz peynirin fiyatı ise 159 lira 50 kuruştan 190 liraya çıktı. Peynir ise gecede 30 lira zamlandı.
KAŞAR PEYNİR DE 40 LİRA BİRDEN ARTTI
1 kiloluk kaşar peynirin eski fiyatı 120 lirayken 160 lira oldu. Tek gecerde 40 lira arttı.
Damacana sudaki artış da dikkatlerden kaçmadı. 19 litrelik bir suyun fiyatı 70 liradan 100 liraya yükseldi.