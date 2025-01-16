Bir genç aracında silahla vurulmuş halde ölü bulundu

Olay, Karamürsel ilçesinde Kayacık Mahallesi Taşçı Sokak üzerinde gerçekleşti. Aktarılan bilgilere göre , 77 ABA 161 plakalı otomobiliyle gelen Erhan A. sokak üzerinde bir noktada durdu. Bir süre sonra silah sesi duyan vatandaşlar 25yaşındaki Erhan A.'nın aracına yöneldi. Genci araç içinde hareketsiz halde gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri, silahla başından vurulmuş halde bulunan Erhan A.'nın hayatını yitirdiğini tespit etti. Gencin, olay yerine gelen yakınları sinir krizleri geçirdi.