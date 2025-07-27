Bir golcü daha! Eski Manchester United futbolcusu Trabzonspor yolunda

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Bir golcü daha! Eski Manchester United futbolcusu Trabzonspor yolunda

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'un kariyerini Yunanistan'da sürdüren yıldız futbolcu Anthony Martial için teklif yapmaya hazırlandığı iddia edildi.

Kariyerine Yunanistan Ligi ekiplerinden AEK forması altında devam eden ve bu sezon sergilediği başarılı performansla yeniden birçok Avrupa ekibinin dikkatini çekmeyi başaran Anthony Martial için Süper Lig'den de hamle geldiği öğrenildi.

Sezona iddialı bir kadro ile girmek isteyen Trabzonspor'un Fransız futbolcu için teklif yapacağı öğrenildi.

Martial'in de Süper Lig'e transfer olmaya sıcak baktığı belirtildi.

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Premier Lig kariyerinde Manchester United formasıyla 300’den fazla maça çıkan ve 88 gole imza atan 29 yaşındaki yıldız futbolcu geçtiğimiz sezon AEK formasıyla 23 maçta 9 gol, 2 asistlik performans sergilemişti.

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