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Sol taraf baba tarafı sağ taraf anne tarafı! Gören bir daha bakıyor

Niğde’de yaşayan işitme engelli 26 yaşındaki Mücahit Yıldırım; biri mavi diğeri ise yeşil olan gözleriyle dikkat çekiyor.

Haber Giriş: 7 Kasım 2022 Pazartesi - 16:24
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Bir gözü mavi bir gözü yeşil! Onu gören bir daha bakıyor

Sol taraf baba tarafı sağ taraf anne tarafı! Gören bir daha bakıyor
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Doğuştan bir gözü mavi bir gözü yeşil olan Mücahit Yıldırım, girdiği ortamlarda farklı göz renkleriyle ilgi odağı oluyor. Anne ve babası ile kardeşlerinin gözlerinin normal olduğunu belirten Yıldırım; “ Babamın gözleri mavi, annemin ise yeşil. Ben de doğuştan iki farklı göz rengine sahibim” dedi.

Tercüman eşliğinde açıklamada bulunan Yıldırım; “Niğde’de dünyaya geldim. Doğduğumda konuşuyordum. Daha sonrasında ateşli bir hastalığa yakalandım ve sağır oldum. Gözlerim doğuştan sağ taraf yeşil, sol taraf ise mavi. Sol taraf mavi baba tarafı, sağ taraf anne tarafı. İnsanlar gördükleri zaman şaşırıyorlar. Gözlerin sağlıklı, bir sıkıntım yok" ifadelerini kullandı.

Günlük hayatta işaret dili bilenlerle sohbet ettiğini aktaran Yıldırım; "Belediyede çalışıyorum. İşaret dili bilenlerle sohbetlerimi yapıyorum. Konuşan insanlarla anlaşamıyoruz. Sağır insanlarla iletişim kuruyoruz. Mutlu oluyorum. Konuşan insanlarla anlaşamadığımız için yazışıyoruz.

Sağırları anlamaları için işaret dili öğrenmeleri lazım. Sağır insanlar Niğde’de çok fazla. İşaret diliyle iletişim kurmak rahat oluyor bizim için. İşaret dili öğrenmelerini isteriz. İletişim kuramadığımız zaman zorlanıyoruz. İşaretle anlaşabilirsek bu bizim için rahat oluyor” dedi.(AA)

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