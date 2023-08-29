Bir grup kadının erkeklerden beklentilerini anlattığı video büyük tepki çekti

Bir grup kadının erkeklerden beklentilerini anlattığı video gündem oldu. "Parasız erkeği sevmem. Fakirlerden hep uzak dururum. Erkeğin maaşı 50-100 bin lira olmalı."

Bir grup kadının erkeklerden beklentilerini anlattığı video büyük tepki çekti

Bir sosyal medya hesabının paylaştığı video da bir grup kadın erkeklerden beklentilerini kameralara anlattı.

"PARASIZ ERKEĞİ SEVMİYORUM"

Video da Erkeklerden beklentilerini anlatan bir kadın,“Parasız erkeği sevmiyorum. Parasız erkeklerden genelde uzak duruyorum. Mesela hesap öderken Yediğimizi içtiğimizi karşılamıyorsa o insan bana göre değil demektir” dedi.

ERKEĞİN MAAŞI 50-100 BİN LİRA ARASI OLMALI

Diğer bir kadın ise “Bir erkeğin maaşı aylık 50-100 bin lira arası olmalı“ dedi.

Kadınların erkeklerden beklentileri sosyal medyanın gündemine oturdu.

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