Ahmet Nur Çebi'ye söylemek kolay! Hadi sıkıysa vur elini yine masaya Büyükekşi. Bu rezalete bakalım kim dur diyecek

GÜREL YURTTAŞ / Yeniçağ

Çok bilinen bir benzetmedir. Tekrar etmekte fayda var:

Deveye sormuşlar; "Boynun neden eğri?"

Cevap vermiş; "Neremi doğrultayım ki?"

Bizim Türk futbolu da dile gelse deveyle aynı cevabı verirdi herhalde!

Ne Milli Takım'daki, ne de Süper Lig'deki rezaletleri durdurmak için bir adım atan var!

Sözde Türkiye Futbol Federasyonu'nun başında Mehmet Büyükekşi var ama... Sanırsın ki kimse yok orada! Çünkü kılı kıpırdamıyor.

Hamit Altıntop'un yaptıkları ortada. Kuntz'un başarısızlığı da. Seyrediyor! Hatta Altıntop'un yerine özür de diliyor!

Süper Lig'de ise iş artık iyice çığırından çıktı! Çaresizce bakıyor!

Hiç unutmam. Ağustos ayıydı. Beşiktaş, Alanyaspor maçından sonra hakem isyanını dile getirmiş, başkan Ahmet Nur Çebi de TFF'ye giderek “Türk futboluyla ilgili konular konuşuldu ama herkesin malumu olduğu üzere 2 gün önce oynanan maçta Beşiktaş’ın uğradığı haksızlığı, adaletsizliği elimizdeki belgelerle kendilerine arz ettik. Sonuç itibariyle kendilerinin de bunu anladıklarını ve değerlendireceklerini, tavırlarından anlamış bulunuyorum. Biz gerekenin yapılacağını umuyoruz ve bekleyeceğiz" demişti.

Ne yapmıştı Büyükekşi. Ardından Riva'daki MHK seminerinde Çebi'yi işaret ederek masaya elini vurmuş ve "Hakem atamaları algoritma üzerinden yapılıyor. 'Şu hakemi istiyoruz, yok bu hakemi istemiyoruz' gibi çağrılar bizde kesinlikle karşılık bulmaz" diye ortalığı sallamıştı.

Peki ne oldu sonrda?

Hakem hataları ayyuka çıktı.

Bir gün Beşiktaş bağırıyor, bir gün Fenerbahçe, bir gün Galatasaray, bir gün bir başkası.

Hele de Alanyaspor maçından sonra... Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve yönetici Erden Timur'un sözlerini burada tekrarlamayacağım. Sayın başkan herhalde TV'lerden dinlemiş, gazetelerden okumuştur.

Merak ediyorum; şimdi ne diyecek?

Hadi bakalım vursun elini yine masaya. "Bunlar bizde karşılık bulmaz!" desin.

Çebi'ye söylemek kolay. Galatasaraylılar için de masaya yumruk vursun da görelim.

Bunlar bir kenara...

Türk futbolu kaosa doğru gidiyor. Hakem rezaletleri her hafta artıyor. İşin enteresanı bunlar yöneticilerin yanlış transferlerini, teknik direktörlerin hatalarını da örtüyor.

Futbolu kim yönetiyor?

TFF yönetim kurulu var orada ama onlar da seyrediyor bizim gibi.

Tribünleri dolduran, kalpleri takımları için atan, geçim sıkıntısı çeken, zamlardan bunalan, derdine derman arayan, futbolla avunmaya çalışan insanlarımıza yazık oluyor.

Belki siz bu yönetimle bunu hakediyorsunuz ama... Milyonlar haketmiyor!