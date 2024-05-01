Bir gün için birleştiler. Tek celsede boşandılar

Kaynak: Haber Merkezi
Bir gün için birleştiler. Tek celsede boşandılar
Fatih Terim’in kızı Buse Terim ile iş insanı Volkan Bahçekapılı, 2014 yılında dünyaevine girmişti. İki çocukları olan ünlü çift 10 yıllık evliliğini geçtiğimiz haftalarda tek celsede bitirdi.

buseterim.jpg

buse2.jpg

buse3.jpg

Teknik direktör Fatih Terim ile Fulya Terim'in küçük kızları Buse Terim, 2014 yılında iş insanı Volkan Bahçekapılı ile göz kamaştıran bir düğün yaparak dünyaevine girmişti.
Ünlü çift ilk çocukları Nil'i 2016 yılında, ikinci kızları Naz'ı ise 2018'de kucaklarına almıştı.
İkili, 10 yıllık evlilik sonrasında geçen aylarda birbirlerini sosyal medya hesaplarından takip etmeyi bırakmıştı.
Birbirlerinin çıkarmalarının ardından ayrılacakları iddia edilen Terim ile Bahçekapılı, aşklarına bir şans daha vermişti.
TEK CELSEDE BOŞANDILAR
İkinci şanslarında da ilişkilerini sürdüremeyen ikili, 10 senelik evliliklerini anlaşmalı olarak martta bitirdiler.
Eski karı- koca ayrılık sonrası ilk defa bir araya geldi. Ünlü çift kızları Naz’ın doğum gününü beraber kutladılar. Kızları Naz 6 yaşına bastı

İlgili Haberler
Mine Tugay eksi 15 derecede göle girdi. 'Denemezsem olmazdı' dedi
Nilsu Berfin Aktaş ve rapçi sevgilisi Blok3 öpüşme sahnesi yüzünden ayrıldılar. 'Beni aldattın' dedi
Ebru Gündeş’in sır gibi sakladığı kız kardeşi ortaya çıktı. Görenler ‘Ebru’nun ikizi mi?’ Diyor
Son Haberler
Aydın'da yangın. Maddi hasar var Yerel Haberler
Aydın'da yangın. Maddi hasar var
Kontrolden çıkan kamyon ortalığı savaş alanına çevirdi Yerel Haberler
Kontrolden çıkan kamyon ortalığı savaş alanına çevirdi
Motosiklet ile otomobil çarpıştı! Metrelerce sürüklendiler... Yerel Haberler
Motosiklet ile otomobil çarpıştı! Metrelerce sürüklendiler...
Gurbetçi kadın: Almanya’da aylık mutfak masrafım 250 Euro. Türkiye’de iki günde 200 Euro harcadı yetmedi Gündem
Gurbetçi kadın: Almanya’da aylık mutfak masrafım 250 Euro. Türkiye’de iki günde 200 Euro harcadı yetmedi
Otomobil motoruna sıkışan kedi böyle kurtarıldı Yerel Haberler
Otomobil motoruna sıkışan kedi böyle kurtarıldı
Milli takımın rakipleri belli oldu. Ölüm grubuna düştük Spor
Milli takımın rakipleri belli oldu. Ölüm grubuna düştük
Kilosu 100 TL'ye kadar gidiyor. Hasadı bu sene erkenden başladı Yerel Haberler
Kilosu 100 TL'ye kadar gidiyor. Hasadı bu sene erkenden başladı