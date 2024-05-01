Bir gün için birleştiler. Tek celsede boşandılar

Teknik direktör Fatih Terim ile Fulya Terim'in küçük kızları Buse Terim, 2014 yılında iş insanı Volkan Bahçekapılı ile göz kamaştıran bir düğün yaparak dünyaevine girmişti.

Ünlü çift ilk çocukları Nil'i 2016 yılında, ikinci kızları Naz'ı ise 2018'de kucaklarına almıştı.

İkili, 10 yıllık evlilik sonrasında geçen aylarda birbirlerini sosyal medya hesaplarından takip etmeyi bırakmıştı.

Birbirlerinin çıkarmalarının ardından ayrılacakları iddia edilen Terim ile Bahçekapılı, aşklarına bir şans daha vermişti.

TEK CELSEDE BOŞANDILAR

İkinci şanslarında da ilişkilerini sürdüremeyen ikili, 10 senelik evliliklerini anlaşmalı olarak martta bitirdiler.

Eski karı- koca ayrılık sonrası ilk defa bir araya geldi. Ünlü çift kızları Naz’ın doğum gününü beraber kutladılar. Kızları Naz 6 yaşına bastı