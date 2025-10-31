Kocaeli'de bugün sabah saatlerinde eşi Ramazan Gökmen (48) tarafından bıçaklanarak öldürülen Binnur Gökmen (46) ile ilgili soruşturmaya dair detaylar ortaya çıktı.

Öldürülen Binnur Gökmen

İddiaya göre; Binnur Gökmen, sabah 08.00 sıralarında çocuğunu okula götürüp eve döndü.

KIZININ YARINA KINASI VARMIŞ

Kızının yarınki kınasına hazırlık yapmaya başlayan Binnur Gökmen, eşi ile hazırlıklardaki eksiklikler nedeniyle tartışmaya başladı. Ayrıca Gökmen’in 2 Kasım'da da kızını evlendireceği ortaya çıktı.

GEÇEN YIL İNTİHARA KALKIŞMIŞ

Öte yandan eşini öldürdükten sonra intihar girişiminde bulunan Ramazan Gökmen'in geçen yıl da yaşadığı psikolojik sorunlar nedeniyle kendini asmaya çalıştığı öğrenildi. Eşini öldürdükten sonra kendisini de bıçakla ağır yaralayan Gökmen’in Kocaeli Şehir Hastanesi’ndeki tedavisi sürüyor.