Bir günde devasa kayıp! Trump'ın vergileri piyasaları altüst etti

İlk günde Dolar gerilerken, altın ve gümüşte de düşüş yaşandı. ABD borsasında ise 2 trilyon dolara yakın değer kaybı yaşadı.

ABD Başkanı Donald Trump kameralar karşısına geçerek yeni gümrük tarifelerini tüm dünyaya duyurdu. Ülke ülke değişen yeni gümrük vergisi oranlarına piyasalar sert tepki gösterdi.

ABD BORSASINDA 2 TRİLYON DOLARLIK KAYIP

Trump'ın artırdığı yeni gümrük vergileri ABD borsasını büyük sekteye uğrattı. ABD borsası bugün 2 trilyon dolardan fazla değer kaybetti.

DOLAR DÜŞÜŞ SEYRİNE GEÇTİ

Borsada olduğu gibi Dolar endeksinde de yüzde 2'den fazla düşüş görüldü. Dolar, bir önceki gün gördüğü 104 seviyesinden iki günde 101 seviyesinin altına kadar indi. Dolar sert gerilemesini Euro karşısında da sürdürdü. Dolar/Euro paritesi ekim ayından bu yana ilk kez 1,1 seviyesinin üzerine çıkıp 1,1146'ya kadar yükseldi. Dolar/TL paritesinde de sınırlı gerileme yaşandı. Parite, 37,83'e kadar indi.

ALTIN VE GÜMÜŞ DOLARI TAKİP ETTİ

Her dönemin güvenli yatırım aracı altın ve gümüş de artan gümrük vergilerine direnemedi. Ons altında değer kaybı yüzde 1,5'u buldu. Onns altın, 3.054 dolardan işlem gördü. Gümüşte ise düşüş daha yüksek oldu. Yüzde 6'ya kadar düşen ons gümüş fiyatı 32 doların altını gördü.