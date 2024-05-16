Bir günlük eğitim ömür boyu gurur

Kaynak: AA
Bir günlük eğitim ömür boyu gurur
Siirt Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, askerlik görevlerini yerine getiremeyen gençler için 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında İl Jandarma Komutanlığı'nda tören düzenlendi.

Jandarma üniforması giyen gençler, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından ellerini Türk bayrağı ve silahların üzerine koyup ant içti.

Törende konuşan Vali Kemal Kızılkaya, engellileri kutlayarak, sağlıklı ve huzurlu bir yaşam diledi.

Bu programda emeği geçen herkese teşekkür eden Kızılkaya, şunları kaydetti:

"Vatan sevgisinin hiçbir şartta engel tanımadığı, vatana, millete ve bayrağa hizmeti görev bilen yüreği vatan aşkı ile dolu özel kardeşlerimizin mutluluklarına ortak olup terhis belgelerini takdim ettik. Vatan sevgisi hiçbir şartta engel tanımaz."

asker2.jpg

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük ise özel bireyleri ve ailelerini ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını aktardı.

Askerliğin her gencin arzu ettiği bir görev olduğunu aktaran Büyük, "Bu gençlerimizin vatan savunmasında bir görev düştüğünde, diğer silah arkadaşlarından geri kalmayarak, verilecek her görevi en iyi şekilde yerine getireceklerine olan inancımız tamdır." ifadelerini kullandı.

Tören, gençlere terhis belgelerinin verilmesi ve eğitimli köpeklerin gösterisi ile sona erdi.

Törene, Siirt Cumhuriyet Başsavcısı Tuğan Sarıca, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, kurumların temsilcileri ile engelli gençler ve aileleri katıldı.

Son Haberler
Merkez Bankası'ndan bir TL depo ihalesi daha Ekonomi
Merkez Bankası'ndan bir TL depo ihalesi daha
Sözcü’de büyük atama! Müdür kovuldu yerine gelen isim belli oldu Medya Polemik
Sözcü’de büyük atama! Müdür kovuldu yerine gelen isim belli oldu
Park halindeki iş makinesine çarptı Yerel Haberler
Park halindeki iş makinesine çarptı
Fatih Terim'in yeni adresini açıkladı Spor
Fatih Terim'in yeni adresini açıkladı
Seksi melekler geri dönüyor Magazin
Seksi melekler geri dönüyor
F-16 sesi panik yarattı! Esnaf kendini yere atıp emekledi Yerel Haberler
F-16 sesi panik yarattı! Esnaf kendini yere atıp emekledi
İBB İGDAŞ’I halka arz ediyor. Toplam değeri 10 milyar dolar Ekonomi
İBB İGDAŞ’I halka arz ediyor. Toplam değeri 10 milyar dolar