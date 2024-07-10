Bir hafta önce ayrıldığı fabrikadaki 2 arkadaşını bıçaklayıp kaçtı

Kaynak: DHA
Bir hafta önce ayrıldığı fabrikadaki 2 arkadaşını bıçaklayıp kaçtı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir mobilya fabrikasında çıkan kavgada, 1 hafta önce işten ayrılan bir kişi tarafından bıçaklanan 2 işçi yaralandı.

Olay, saat 16.00 sıralarında kırsal Cerrah Mahallesi’ndeki bir mobilya fabrikasında meydana geldi.

İddiaya göre, bir hafta önce işten ayrılan ve eşyalarını toplamak için fabrikaya gelen Uğur K. (30) ile eski iş arkadaşları Yahya K. (39) ve Kadir A. (45) arasında tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce, Uğur K. elindeki bıçakla iki arkadaşını defalarca bıçaklayarak kaçtı.

Yaralılar, özel araçlarla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yahya K.’nin durumunun ağır olduğu ve ameliyata alındığı öğrenildi.

Jandarma ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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