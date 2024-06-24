Bir hafta önce video çektiği gölde hayatını kaybetti. Genç kadından geriye sosyal medya paylaşımları kaldı

Bursa’daki İznik gölünde erkek arkadaşı ile birlikte jet skiye binen Kübra Özdemir bir anda dengesini kaybederek düştü. Erkek arkadaşı, genç kadını suyun üzerinde görmeyince yapılan ihbar sonrası olay yerine cankurtaranlar ve arama kurtarma ekipleri geldi. Ekipler genç kadını sudan çıkardıktan sonra hastaneye kaldırıldı. 25 yaşındaki kadın yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kübra Özdemir'den geriye kalan sosyal medya paylaşımları ise yürekleri dağladı. 1 hafta önce kendisine mezar olan göl kenarında video çeken Özdemir, paylaştığı şarkıyla da sevenlerini hüzünlendirdi.