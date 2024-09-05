Bir haftada 40 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, düzenlediği basın bilgilendirme toplantısında, son gelişmeleri duyurdu. Açıklamada, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki operasyonlar kapsamında son bir haftada 40 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Yılbaşından bu yana ise toplamda 1868 teröristin etkisizleştirildiği kaydedildi.

Bakanlık, 2 Eylül tarihinde Irak’ın kuzeyindeki Metina, Zap, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos bölgelerine gerçekleştirilen hava harekâtında, teröristlerin sorumlu düzeyde olduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak, depo ve diğer tesislerin yer aldığı 20 hedefin imha edildiğini açıkladı.

Ayrıca, son bir haftada sınır bölgelerinde yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 531 kişi yakalandı. Bu kişilerin 4’ünün terör örgütü mensubu olduğu bildirildi. Yılbaşından bu yana hudutlardan yasa dışı geçiş yapmaya çalışanların toplam sayısının ise 9598 olduğu belirtildi.