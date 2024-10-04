Bir haftada kaç kişinin ChatGPT kullandığı belli oldu. Rekor seviyeye ulaştı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bir haftada kaç kişinin ChatGPT kullandığı belli oldu. Rekor seviyeye ulaştı

OpenAI, popüler sohbet botu için kullanıcı sayısını duyurdu. Ciddi bir artış yaşandığı göze çarparken bir haftalık kullanıcı sayısı 250 milyonu aştı.

OpenAI, son duyurusunda 6.6 milyar dolar fon topladığını açıkladı. Bu açıklama, teknoloji ve yatırım dünyasında büyük yankı uyandırdı. Ayrıca, ChatGPT kullanıcı sayısına dair yeni veriler de paylaşıldı.

HER HAFTA 250 MİLYON KİŞİ KULLANIYOR

OpenAI, her hafta 250 milyondan fazla insanın ChatGPT kullandığını belirtti. Bu sayı, ağustos ayında 200 milyondu, yani önemli bir artış söz konusu. Ancak, kaç kullanıcının ücretli plan olan Plus’ı tercih ettiği henüz bilinmiyor.

ARTIŞIN NEDENİ BİLİNMİYOR

ChatGPT kullanıcı sayısındaki bu hızlı artışın nedeni tam olarak bilinmiyor. Ancak, okulların açılmasıyla birlikte öğrencilerin ödev ve araştırma için ChatGPT’yi kullanmaya başlamış olabileceği düşünülüyor. Bu durum, kullanıcı sayısındaki artışı açıklayabilir.

APPLE İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

Öte yandan, OpenAI’ın Apple ile yaptığı anlaşma kapsamında ChatGPT, iPhone’lara entegre edildi. Bu entegrasyonun önümüzdeki aylarda kullanıcı sayısına olumlu yansıması bekleniyor.

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