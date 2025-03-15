Bir hakem bilmecesi

Yıllardır Türk futbolunda kazanan da kaybeden de hakemlerden şikayetçi olur. 90'lı yıllarında maç görüntülerinde bile futbolcuların ve teknik adamların hakemleri şikayet ettiğini görürsünüz. Ancak bu sezon işler biraz değişti. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu Fenerbahçe'nin çok yoğun baskısıyla Galatasaray derbisine yabancı hakem getirdi. Sloven hakem Slavko Vincic'in düdük çaldığı derbide iki pozisyon öne çıktı. Oğuz Aydın'ın golü ve Osimhen'in penaltı itirazı. Vincic, Aydın'ın golünü Muslera'ya faul gerekçesiyle saymazken, Osimhen'in Skriniar ile pozisyonunda ise penaltı verme gereği duymadı.

Galatasaray - Fenerbahçe maçına yabancı hakem atayan TFF'den bu kez Beşiktaş derbi maçları için yabancı hakem istedi haklı olarak. Çünkü Fenerbahçe'nin istediği ile gelen yabancı hakem neden Beşiktaş'ın istediği ile de gelmesin? Son çıkan haberler Federasyonun sezon sonuna kadar Türk hakemlerle devam edeceği. Ancak resmi bir açıklama gelmedi. Federasyonu zor bir süreç bekliyor. Özellikle Fenerbahçe'nin isteklerini yerine getiren TFF bu kez Beşiktaş tarafından istenen yabancı hakeme ne karar verecek merak konusu.

"Türk futboluna yabancı hakem merhem olur mu?" sorusuna cevap vermek gerekirse bana göre olmaz. Çünkü Süper Lig'in her maçına yabancı hakem atamak mümkün değil. Ancak büyük ölçekli derbilere yabancı hakem getirilebiliyor. Türk hakemlerinin Vincic'in Galatasaray - Fenerbahçe derbisine verilmesiyle özgüven kaybettiği bilgisi geldi. Kendi hakemlerimizin böyle bir durum yaşaması kötü elbette. Özellikle VAR hakemlerinin yabancı olarak görev yaptığı bir dönemde. Türk hakemleri maalesef kendisini son dönemde yetiştiremedi. Cüneyt Çakır'ın Avrupa'da nasıl maç yönettiğine sonra da Türkiye'de nasıl maç yönettiğine bakarsak bu olayı daha iyi anlarız. Çakır yurtdışı maçlarındaki özgüveni ve otoritesi ile öne çıkarken ligimizdeki maçlarda panik bazen de eyyam kararlarıyla dikkat çekti.

Hakem adı üstünde karar verici ve bir o kadar da tarafsız olmak zorunda. Ancak senelerdir ligimizde oynanan maçlarda "Galatasaraylı hakem Fenerbahçe maçında, Fenerbahçe'nin hakemi Galatasaray'ın maçında, Beşiktaş'ı doğrayan hakem yine Beşiktaş maçında" gibi şeyler söylenip durur. Bu olay hakemlerin ya da yeni hakemlerin gelişmesine ve yol kat etmesine çok büyük bir engel. Taraftarlar tarafından oluşturulan baskı hakemler üzerinde doğru karar verme mekanizmasını yerle bir ediyor. Özellikle ev sahibi takım taraftarının hakem üzerinde kurduğu baskı yıllardır bilinir. Çalmayacağı düdüğü çalar, çalacağı düdüğü çalmaz. Hakemleri istedikleri kalıba sokmayı başaran taraftarların arasından tarafsız bir hakem bulup çıkarmak çok zor bir şey.

O yüzden "Yabancı hakem gelsin derbileri yönetsin" haberleri çıkıyor ve çıkmakta. Uzun bir süre daha bu şekilde sürecek gibi görünüyor. Ancak sadece büyük maçları yöneterek bu işi çözemezsiniz. Lig üç takımdan ibaret değil. Ya her takım için yabancı hakem gelecek ya da gelmeyecek. Federasyonun çifte standart gibi görünen bu uygulaması maalesef kötü bir yöne gider ve büyük bir haksızlık oluşturur. Diğer takımlarında tarafsız yönetilmek hakkı. Büyük bir tartışmanın ve bilmecenin içindeyiz. Türk futbolunda yaşanan kaosların en büyüğü olan hakem tartışmasına yeni bir renk geldi "Yabancı hakem". Çok eleştirilen Federasyon bakalım sezonun geri kalanında doğru kararları alabilecek mi?