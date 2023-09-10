Bir haşlanmış yumurta nelere iyi gelir

Kahvaltı sofralarının göz bebeği haşlanmış yumurtadan her gün bir tane yediğinizde neler oluyor neler. Öğrendiğinizde adeta şaşıracaksınız.

İnsanlar genellikle sofralarından yumurtayı eksik etmez. Ancak bir çoğu yumurtanın faydalarından habersizdir.

Hemen her yerinde ayrı faydalar barındıran yumurtanın o faydaları nelerdir? İşte yanıtı.

Yumurta tüketimi bazen aşırıya kaçınca zararlı olabiliyor. En azından alerjilere yol açıyor. Fakat faydası zararından daha çok.



Yumurta içerdiği amino asit ve vitaminler ile vücudu besliyor. Göz sağlığı için çok yararlıdır ve göz bozukluklarına fayda eder. İyi kolesterolü yükseltir. Kalp sağlığını korur. Hafıza problemlerine iyi gelir. Vücudun demir seviyesini artırır. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Kas ve kemik gelişiminde büyük etkisi vardır. Yüksek miktarda protein içerdiğinden kaslara çok faydalıdır. Beyin sağlığı için çok yararlı.



YUMURTANIN ZARARLARI



Çok faydalı bir besin olmasına rağmen yumurtanın da bazı olumsuz özellikleri vardır. Bunlar genellikle fazla tüketim sonucunda ortaya çıkabilir.

Eğer yüksek kolesterole sahip birisi yerse kolesterol daha da artar. Bu da kalp hastalıkları riskini çoğaltır.

Fazla tüketiminde diyabete yakalanma riski doğar.

Yağlı karaciğer hastalığına sebep olabilir.

Bir yumurtada 75 kalori bulunur. Gün içerisinde 3 tane yumurta yemek çok fazla kalori almak demektir. Bu da kilo alımına sebep olur. Çok yumurta tüketilirse yağ alımı artar. Yağın artması da kalp hastalığı risklerini artırır.

Çocukların günde kesinlikle bir tane yumurta tüketmesi gerekir. Çünkü yumurta çocukların kemik gelişiminde çok etkili. Kemik gelişiminde çok yardımcı olur. Yumurta tüketimi göz sağlığına iyi gelir. Gözdeki sarı nokta hastalığına etki eder. Unutkanlık gibi sorunları yok eder.



HAŞLANMIŞ YUMURTANIN FAYDALARI



Vücudun demir ihtiyacını karşılar. Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Doğal bir temizleyicidir. Katarakt oluşumunu engeller.

Kas ve kemik gelişimine yardım eder ve bu spor yapanlar için çok önemlidir. Kalp sağlığı problemleriyle savaşır. Meme kanserine karşı çok ekilidir. İltihaba iyi gelir.