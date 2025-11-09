YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya

16 Şubat 2024 tarihinde geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden 22 yaşındaki Barış Kılıç, beyin ölümünün gerçekleşmesinin ardından ailesinin örnek davranışıyla dört hastaya umut oldu. Genç yaşta yaşamını yitiren Barış’ın organları, nakil bekleyen dört kişiye hayat verdi.

3–9 Kasım Organ Bağışı Haftası kapsamında, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından Barış Kılıç’ın hatırasına özel bir etkinlik düzenlendi. Hastane mescidinde okutulan mevlidin ardından, Barış’ın hayrına hastane personeline ve vatandaşlara pilav ikramında bulunuldu.

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi yönetimi, organ bağışının bir insanın yaşamını sonsuz iyiliğe dönüştürebileceğini vurguladı. Yapılan açıklamada, “Barış’ın ailesi, en zor anda büyük bir insanlık örneği göstererek başka hayatlara umut oldu. Organ bağışı, yaşamın en değerli mirasıdır. Bu vesileyle tüm vatandaşlarımızı organ bağışına duyarlı olmaya davet ediyoruz.” ifadelerine yer verildi.

Etkinlikte, organ bağışının önemine dikkat çekilerek her bir bağışın yeni bir hayatın başlangıcı olduğu mesajı verildi. Mevlit programı, hem Barış Kılıç’ın hatırasını yaşattı hem de organ bağışının toplumsal farkındalığını bir kez daha hatırlattı.