Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Gaziler Hidroelektrik Santralinin (HES) Çimstone İnşaat Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine satışına onay verdi.

ÖİB'in taşınmaz satışlarına ilişkin kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Elektrik Üretim AŞ’ye (EÜAŞ) ait Gaziler HES ile bu santral tarafından kullanılan mülkiyeti EÜAŞ ve Maliye Hazinesine kayıtlı taşınmazların 600 milyon lira bedelle en yüksek teklifi veren Çimstone İnşaat Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine satışı onaylandı.