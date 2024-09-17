Bir içim su deyimi ne anlama geliyor?

Bir içim su deyimiyle asıl anlatmak istenen şey; Genellikle bir kişinin fiziksel güzelliğini ifade etmek için kullanılan, etkileyici ve çarpıcı bir tanımlamadır. "Bir içim su" ifadesi, özellikle bir kadının ya da kızın güzelliğinin, tıpkı bir yudum su gibi iç ferahlatıcı ve göz alıcı olduğunu ima eder.

Bu güzellik, yüz hatlarından gülüşüne, duruşundan giyimine kadar pek çok ayrıntının bir araya gelerek toplamda estetik bir uyum ve çekicilik oluşturmasını kapsar.

BİR İÇİM SU DEYİMİNİN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Ömer bir gelin almış resmen bir içim su, insan bakmaya kıyamıyor"