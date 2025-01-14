Bir içki grubuna daha zam

Yeni yılla birlikte zamlar da gelmeye devam ediyor. Bir ithal içki grubu olan Offtrade'e de zam geldi.

Tekel Bayileri Derneği Başkanı Erol Dündar viski, rom, cin, votka, vermut, köpüklü şarap, tekila, likör ve douzico (üzüm kızı) türü içkilerin satıldığı grubun yeni fiyat tarifesini X‘ten paylaştı.

Yeni listeye göre grubun en ucuz içkisi 770 lira, en pahalısıysa 22 bin 500 lira.