Bir iki demeden deyimi ne anlama geliyor?

Bir iki demeden deyimiyle asıl anlatmak istenen şey; Bir konuşma veya eylem sırasında karşınızdaki kişiye herhangi bir boşluk tanımadan, duraksamadan ve düşünmeden hareket etmeyi ifade eder. Bu durum, genellikle aceleci bir tavır veya bir konuda kararlı bir şekilde ilerleme isteğini simgeler. Kişi, karşısındakinin tepkisini dikkate almadan, aklına gelenleri peş peşe sıralar ya da bir işi tamamlamak için duraksamadan harekete geçer.

BİR İKİ DEMEDEN DEYİMİNİN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Daha bir iki demeden şirketin tüm eksiklerini çat çat söyledi, neye uğradıklarını şaşırdılar."