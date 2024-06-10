Bir il bu karpuzu konuşuyor. Bin TL verdiler satmadı

Bir il bu karpuzu konuşuyor. Bin TL verdiler satmadı
Kaynak: İHA

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde üzerinde ‘Allah' yazan bir karpuz görüldü. Manav, kendisine teklif edilen bin TL'ye bile karpuzu satmadı.

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Bir il bu karpuzu konuşuyor. Bin TL verdiler satmadı 1

Özgürlük Meydanı'nda sebze-meyve ticaretiyle uğraşan Velat Arslan adlı bir manav, karpuzlarını tezgaha yerleştirirken üzerinde "Allah" ismi bulunan bir karpuz keşfetti.

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Bir il bu karpuzu konuşuyor. Bin TL verdiler satmadı 2

Bu olağanüstü durum karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Arslan, karpuzu tezgahında sergilemekle yetindi ve hiç kimseye satmadı.

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Bir il bu karpuzu konuşuyor. Bin TL verdiler satmadı 3

Arslan, bu nadir olay karşısında duyduğu şaşkınlığı ifade ederek şunları söyledi:

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Bir il bu karpuzu konuşuyor. Bin TL verdiler satmadı 4

"Karpuzları düzenlediğim sırada üzerinde ‘Allah' yazan bir karpuzu gördüm. Hemen onu alıp sakladım. Bu tür şeyler her gün karşıma çıkmaz.

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Bir il bu karpuzu konuşuyor. Bin TL verdiler satmadı 5

Umuyorum ki Allah'ın hoşnut olduğu kullarındanız. Bir müşteri bana bin TL'ye kadar fiyat teklif etti ancak ben satmadım.

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Bir il bu karpuzu konuşuyor. Bin TL verdiler satmadı 6

Bu karpuzu evime götüreceğim. Allah herkese böyle güzel duyguları yaşatsın."

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Bir il bu karpuzu konuşuyor. Bin TL verdiler satmadı 7
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