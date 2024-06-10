Bir il bu karpuzu konuşuyor. Bin TL verdiler satmadı

Özgürlük Meydanı'nda sebze-meyve ticaretiyle uğraşan Velat Arslan adlı bir manav, karpuzlarını tezgaha yerleştirirken üzerinde "Allah" ismi bulunan bir karpuz keşfetti.
Bu olağanüstü durum karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Arslan, karpuzu tezgahında sergilemekle yetindi ve hiç kimseye satmadı.
Arslan, bu nadir olay karşısında duyduğu şaşkınlığı ifade ederek şunları söyledi:
"Karpuzları düzenlediğim sırada üzerinde ‘Allah' yazan bir karpuzu gördüm. Hemen onu alıp sakladım. Bu tür şeyler her gün karşıma çıkmaz.
Umuyorum ki Allah'ın hoşnut olduğu kullarındanız. Bir müşteri bana bin TL'ye kadar fiyat teklif etti ancak ben satmadım.
Bu karpuzu evime götüreceğim. Allah herkese böyle güzel duyguları yaşatsın."