Bir ilçe karşılıksız böyle sevilir: Murat Sural’dan eğitime yine yürekten destek

Nurbay Usta / Artvin / Yeniçağ

Şavşat, yalnızca yemyeşil doğasıyla, Cittaslow (Sakin Şehir) unvanıyla değil, içinden çıkardığı hayırsever insanlarıyla da gönüllerde taht kurmaya devam ediyor. Bu gönül zenginliğinin en nadide örneklerinden biri de yıllardır memleketinden uzakta olsa da kalbi Şavşat için atan, yüzlerce öğrenciye eğitim desteği sağlayan hayırsever iş insanı Murat Sural.

Yıllar boyunca yüzlerce gence umut olmuş, eğitim yollarına ışık tutmuş Murat Sural, bu yıl da örnek olacak bir duyarlılıkla Şavşat Meslek Yüksekokulu’na gönül veren öğrencilerin elinden tutuyor.

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih süreci devam ederken, Sural’dan yine yüreklere dokunan bir açıklama geldi:

“Bu yıl Şavşat MYO’yu tercih sıralamasında ilk 10’a alıp yerleşen ya da ek tercihlerle bu okula kayıt yaptıran her öğrenciye burs verilecek.”

Bu destek sadece maddi değil, aynı zamanda manevi bir sahiplenişin, ilçeye duyulan sevdanın, doğup büyüdüğü topraklara olan vefanın da nişanesi. Murat Sural sadece bir iş insanı değil, memleketine, kültürüne, gençlerine sırtını dönmeyen bir gönül insanı…

“BU İLÇE BİZİM KİMLİĞİMİZDİR”

Hayırseverliği sadece parayla ölçülmeyen bir değer olarak gören Murat Sural şöyle diyor:

“Bu ilçe bizim doğduğumuz, örfümüzün, adetimizin, gelenek ve göreneklerimizin şekillendiği yerdir. Bunları yaşatmak, gençlerimize sahip çıkmak bizim boynumuzun borcudur. Biz bu ilçeyi karşılıksız seviyoruz. Bu sevgiyle büyüdük, bu sevgiyle yaşıyoruz. Üniversite tercihi yapan gençlerimizin tercihlerinde ilçemizden yana karar vermeleri için çaba sarf ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki Şavşat sadece doğal güzellikleriyle değil, huzuruyla, güvenliğiyle, insanının samimiyetiyle Türkiye’nin en yaşanabilir yerlerinden biri.”

Sural, sadece bu yıl değil, geçmiş yıllarda da Şavşat MYO’da eğitim gören 65 öğrenciye, Türkiye’nin dört bir yanındaki 300 Şavşatlı öğrenciye ve toplamda 1000’e yakın gence burs vererek eğitim hayatlarına dokunmuş, umutlarını yeşertmişti. Bu destekler içinde yalnızca burs değil, kışlık kıyafet, kırtasiye yardımları ve daha birçok alanda katkı sağladığı da biliniyor.

EKTERCİH YAPANLAR DA DAHİL

Üniversite yerleştirme sonuçları açıklandıktan sonra herhangi bir okula kayıt yaptıramamış öğrenciler için de kapıları açık tutan Murat Sural, YKS ek tercih döneminde Şavşat MYO’yu tercih edip kayıt olan tüm öğrencilere de burs vereceğini duyurdu.

“Öğrenciler bizim çocuklarımızdır. Onların huzur ve güven içinde okuyabilmeleri için elimizden geleni yapacağız. Şavşat’ta yurt problemi yok. İlçemiz tüm imkanlarıyla bu gençlerin yanında. Eğitime hizmet etmek benim için sadece bir görev değil, aynı zamanda şerefli bir sorumluluktur.”

Sural ayrıca, okulun tam kapasiteyle çalışabilmesi için üst düzey yetkililerle yeni bölümler açılması konusunda görüşmelerin sürdüğünü de belirtti.

ÖĞRENCİ (GAMZE POLAT - AĞRI) DUYGUSAL KONUŞTU

“Ben Ağrı’dan geliyorum. Ailemde beş kardeşiz ve ben en büyüğüm. Hepimiz okuyoruz. Ailemin bize tek başına yetebilmesi imkânsızdı. Bu yüzden okula devam edip edemeyeceğimden bile emin değildim. Ama sonra Murat Sural’ın bursunu duydum. Belki de hayatımda duyduğum en gerçek yardım eli buydu.

Murat Bey beni tanımıyor, ben de onu hiç görmedim ama kalbimde bir baba, bir abi, bir umut gibi yer etti. Çünkü o bana sadece burs vermedi, ‘yalnız değilsin’ dedi.

Artvinli, Şavşatlı değilim ama burada kendimi evimde hissediyorum. Ne ayrımcılık gördüm, ne ötekileştirme. Sadece sevgi ve güven gördüm. Sadece benim değil, onlarca arkadaşımın hayatına dokundu.

Biz vefalı öğrencileriz. Yarının doktorları, öğretmenleri, mühendisleri olacağız. Bir gün biz de elimizden geleni başkalarına vereceğiz. Ama bugün burada size bir şey söylemek istiyorum: İyi ki varsınız Murat Bey, iyi ki böyle bir ülkede hâlâ memleketini, insanını, öğrencisini seven kalpler var.

Her ilçede böyle biri yok… Ama iyi ki Şavşat’ta Murat Sural gibi biri var. Kendisine sonsuz minnet ve saygılarımı sunuyorum.”

“GÖNÜL VEREN HERKESİN DESTEĞİNE AÇIĞIZ”

Murat Sural sözlerinin sonunda, tüm Şavşatlılara ve memleket sevdalılarına şöyle sesleniyor:

“Bu okula yalnızca devletten değil, halktan da destek gelmeli. Şavşatlı olan, bu topraklarda doğmuş büyümüş herkesin taşın altına elini koyması gerekiyor. Çünkü bu okul sadece bir bina değil, geleceğimizin temelidir. Bu çocuklar bizim geleceğimizdir.”

2025 YKS tercih süreci 13 Ağustos’ta sona eriyor. Tercihlerini henüz yapmamış olan adaylar, Murat Sural’ın bu anlamlı çağrısına kulak vererek, Şavşat MYO’yu gönül rahatlığıyla tercih edebilirler.

Bu yıl Şavşat Meslek Yüksekokulu Yaşlı bakım programı 50, Sosyal güvenlik 40, Tıbbi aromatik bitkiler programı 30, Dijital sağlık sistemleri programı 30 öğrenci alacak.