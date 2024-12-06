Bir ilçede 11 firma birden yağda sahtecilik yapmış. Pes artık! Vatandaş gerçek zeytinyağı yiyemeyecek mi?

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bir ilçede 11 firma birden yağda sahtecilik yapmış. Pes artık! Vatandaş gerçek zeytinyağı yiyemeyecek mi?

Tarım ve Orman Bakanlığı gıdada taklit ve tağşiş listesini yayımladı. Listeye 21 firma girerken, dikkat çeken konu ise zeytinyağındaki sahtecilik...2 ilçede faaliyet gösteren tam 17 zeytinyağı üreticisi firmanın sahtecilik yaptığı ortaya çıktı. İşte o iki ilçe ve zeytinyağı firmaları...

Vatandaş sağlıklı gıdaya ulaşmaya çalışırken, Tarım ve Orman Bakanlığı gıdada taklit ve tağşiş yapan firmaları tek tek açıklıyor.

Son yayınlanan taklit ve tağşiş gıda listesine 21 firma girdi. Ancak dikkat çeken ise bu firmaların 17'sinin zeytinyağı üreten firmalar olduğu ortaya çıktı.

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Bakanlık marka marka ifşa etti. Peynirden sucuğa sahtecilikBakanlık marka marka ifşa etti. Peynirden sucuğa sahtecilik

Bakanlığı iddiasına göre zeytinyağını içine tohum yağı katılarak, ya da düşük kaliteli zeytinyağı katıldı.

Burada dikkat çeken konu ise firmaların iki ilçede yoğunlaştığı görüldü. Sahte zeytinyağı üreten firmaların 6'sı Aydın Efeler ilçesinde yer alırken, 11'i de Balıkesir'in Gönen ilçesinde yer aldığı görüldü.

Vatandaş soruyor zeytinyağı yiyemeyecek miyiz diye...Ortaya çıkan tablo zeytinyağı diye satılan ürünün zeytinyağı olmadığını gösteriyor.

Bakanlık gıdada taklit ve tağşiş ürünleriyle listeyi neredeyse her gün yeniliyor. Görünen o ki, zeytinyağındaki hile yapan markaları her yayınlanan listede göreceğiz...

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