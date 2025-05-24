Bir ilçeyi yılan korkusu sardı: Evlerden, bahçelerden ve arabalardan çıkıyor

Düzenleme: Kaynak: DHA
Bir ilçeyi yılan korkusu sardı: Evlerden, bahçelerden ve arabalardan çıkıyor

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bazı mahalleleri yılan korkusu sardı. İlçede yılan popülasyonunun artması ile evlerden, bahçelerden ve arabalardan çıktığı öğrenildi.

Bursa'da yılan tedirginliği yaşanıyor. İnegöl ilçesine bağlı Alanyurt, Fatih, Osmaniye, Deydinler mahallelerinde yılan popülasyonunun artması, mahalleliyi tedirgin etti.

Yolda, binaların içinde ve araçların motor kısmından yılan çıktığını görenler, durumu belediye ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Evlerinin bahçesinde ve çevresinde yılanlarla karşılaştıklarını söyleyen mahalleli, çocuklarının ve evcil hayvanlarının güvenliğinden endişe duyduklarını ifade etti.

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ARACIN MOTORUNA GİRDİ

Osmaniye Mahallesi'nde park halindeki otomobilin motor kısmına giren yılan, sürücüye zor anlar yaşattı. Başka bir sürücü de aracının motor bölümüne giren yılanı çıkarmak için otomobilin altında ateş yaktı.

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BELEDİYE AÇIKLAMA YAPTI

İnegöl Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, ilaçlama ve çevre temizliği çalışmalarını hızlandırıldığı duyuruldu.

Açıklamada, özellikle boş arsalar, otluk alanlar ve su kaynaklarının çevresinde dikkatli olunması gerektiği de vurgulandı.

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