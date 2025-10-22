Bursa ve İzmir'de yaşanan susuzluk sorunu gündemdeki yerini korurken, bu kez Konya'daki barajlardan endişe edici bir haber geldi.

Meteoroloji verilerine göre Konya'nın son 60 yılda yağış alma oran yüzde 20 düştü. Kurak geçen önceki kış ve yaz aylarının ardından Konya Ovası'nda, barajların su seviyesi iyice geriledi.

30 milyon metreküp kapasiteli Altınapa Barajı'nda 20 Ekim'de su miktarı 1,5 milyon metreküple yüzde 5 seviyelerinde ölçüldü. Ayrıca 200 milyon metreküp kapasiteli Bağbaşı Barajı ise 27 milyon metreküple yüzde 13 seviyelerine düştü.

"VAHİM TABLO ARTIK GERÇEKLEŞMEYE BAŞLADI"

Konya Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Şükrü Arslan, barajlarda su seviyesini değerlendirerek, "Görünen vahim tablo ne yazık ki artık gerçekleşmeye başladı." dedi.

2025 yılı başındaki kış aylarının kurak geçtiğine dikkat çeken Arslan, "Barajlar, yüzey sularının toplandığı alanlardır. Baktığımız zaman yağışsız ve kurak geçen bir kışın ardından barajlarımız istediği suyu alamadı. Dağlarda, kar birikmedi. Yüksek alanlarda hiçbir şekilde verimli olarak kar birikmedi. Bunun etkisini de biz şu anda daha derinden hissediyoruz." dedi.

"HİÇ İSTEMEDİĞİMİZ SEVİYEDE"

Altınapa Barajı'nda şu an yaklaşık 1,5 milyon metreküp su olduğunu kaydeden Arslan, bunun yüzde 3 doluluk anlamına geldiğini söyledi.

Konya'nın içme suyu ihtiyacını karşılayan Bağbaşı Barajı'nda da doluluk oranının yüzde 13'e gerilediğini söyleyen Arslan, "Aslında bu mevsimde, bu dönemde, bu rakamlar hiç istemeyeceğimiz seviyedeler diyebiliriz." değerlendirmesini yaptı.

Ekim ayının sonuna gelindiğini ancak istenilen yağışların hala alınamadığını belirten Arslan, "Bu şekilde kuraklık ne yazık ki, bizi daha derinden hissetmeye ve daha ciddi su krizlerine sebep olacaktır." ifadelerini kullandı.

Konya’nın yıllık 2 milyar metreküp suya ihtiyacı olduğunu belirten Arslan, şöyle devam etti:

“Yer altına yüklendik. Zaten yer altında can çekişen ve çok hızlı bir seviye düşümü gördüğümüz durumda olan yer altı sularımız, bu yıl çok daha fazla hunharca kullanılan suyla birlikte daha büyük bir tehdit alma, daha büyük bir tükenme noktasına geldi.

Bu yıl için yer altından destekledik, bu yılı kapattık. Ama bundan sonraki yıllarda, yer altından daha ne kadar su çekebiliriz? Bu çok uzun vadeli sürdürülebilir gözükmüyor.

Artık ne yazık ki çanağın dibine geldik. Su noktasında Konya gerçekten fakir şehir ve bu gitgide daha çok derinleşiyor.

Bizim evlerimizde, iş yerlerimizde, sanayilerimizde, hatta tarımsal faaliyetlerimizde bir damla suyun bile kıymetini bilerek buna göre tüketmemiz gerekiyor."